Chọn số theo ngày sinh cháu nội, người đàn ông tại TP. Hồ Chí Minh trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 10/3/2026, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (thuộc Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 1477 trị giá hơn 35,2 tỷ đồng đến ông N.V.H – người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng Huy Khánh 79, số 205B Tổ 5, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông N.V.H là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 1477 với giá trị trúng thưởng là 35.265.228.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật).

Tấm vé trúng thưởng có bộ số 02-04-08-15-17-28 và được phát hành tại điểm bán hàng Huy Khánh 79, số 205B Tổ 5, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.

Ông N.V.H hiện đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống hằng ngày, ông thường dành thời gian chơi xổ số Vietlott, cờ tướng và chăm sóc cây cảnh bonsai để thư giãn, giải trí, giúp cuộc sống thêm phần thú vị và mang lại cảm giác hồi hộp mỗi khi dò kết quả.

Ông chia sẻ: “Tôi có một bộ số yêu thích được tạo ra từ ngày tháng sinh của cháu nội tôi và tôi. Không ngờ chính thói quen mua bộ số yêu thích này đã mang đến giải Jackpot cho tôi”.

Tại buổi nhận thưởng, ông đến cùng vợ, con trai và con dâu để cùng chứng kiến niềm vui đặc biệt này. Chia sẻ tại buổi lễ, con dâu của ông cho biết: “Khi bố chồng tôi báo tin trúng Jackpot, cả nhà chúng tôi không có ai tin, nhưng khi kiểm tra lại tấm vé trên website chính thức của Vietlott, mọi người mới ngỡ ngàng biết đây là sự thật”.

Ông H. sẽ sử dụng một phần để lo cho cuộc sống gia đình, hỗ trợ các con, và thực hiện các hoạt động từ thiện.

Theo quy định, ông N.V.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.