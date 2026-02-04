Nam doanh nhân tại Tp. Hồ Chí Minh trúng Jackpot 1 xổ số Power 6/55 hơn 257 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 4/2/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01297 trị giá hơn 257 tỷ đồng đến anh N.V.N – người chơi may mắn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tấm vé số may mắn được phát hành tại điểm bán số 267 Trần Phú, phường An Đông, Tp.Hồ Chí minh. Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Ngày 4/2/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01297 đến anh N.V.N – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ tư từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Trước đó, Vietlott đã trao 3 giải thưởng xổ số trị giá hơn 300 tỷ đồng: giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P tại Tp. Hồ Chí Minh; giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01020 trị giá hơn 314 tỷ đồng đến anh H. và anh H.L tại Tp. Hồ Chí Minh; giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 00119 trị giá hơn 303 tỷ đồng cho anh Q. tại Hà Nội. Như vậy, anh N.V.N cũng là người nhận thưởng có giá trị lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số tại Việt Nam.

Anh N.V.N nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 257 tỷ đồng

Tại kỳ QSMT số 01297 của xổ số tự chọn Power 6/55, Vietlott xác định có 1 người trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng là 257.134.188.450 đồng. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định có 1 người chơi trúng thưởng là anh N.V.N.

Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng tại điểm bán hàng số 267 Trần Phú, phường An Đông, Tp.HCM. Cũng trong cùng ngày, Vietlott xác định có 1 khách hàng là anh T.B – thuê bao Mobifone đến từ TP. Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt xổ số tự chọn Max 3D Pro kỳ QSMT số 00678 với tổng giá trị trúng thưởng là 36.036.040.000 đồng, bao gồm 15 giải Đặc biệt, 15 giải phụ Đặc biệt, 30 giải tư, 60 giải năm và 01 giải sáu. Đây là giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay mà một người chơi nhận được từ xổ số tự chọn Max 3D Pro.

Tấm vé trúng thưởng của anh N.V.N

Anh N.V.N hiện đang sinh sống và kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là người chơi thường xuyên các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, và yêu thích xổ số tự chọn Power 6/55. Anh có thói quen mua vé khá đặc biệt: mua vé tại nhiều điểm khác nhau.

Anh chia sẻ “Hôm đó, tôi mua vé tại 10 điểm khác nhau. Khi trúng thưởng tôi cũng chưa biết được điểm nào là điểm bán vé trúng, đến hôm nay nghe công bố thì mới biết. Tôi thường để vé tại chỗ làm và sáng hôm sau mới đến kiểm tra vé. Tối đó khi nghe kết quả quay số thì cũng thấy hơi nóng ruột hơn ngày thường nên sáng đến chỗ làm là dò vé luôn. Ngay khi biết trúng giải, tôi đã gọi điện thông báo cho vợ”.

Anh N. cũng cho biết, vợ chồng anh đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ sử dụng để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh N.V.N đã trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Anh N.V.N trao tặng 6 tỷ đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt

Theo quy định, anh N.V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hơn 25,7 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.