Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng trong năm 2025, Vietlott trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc

(TBTCO) - Năm 2025, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đạt doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Về đóng góp ngân sách các địa phương, Vietlott đóng góp hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng và đã trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25%. Bên cạnh đó, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội gần 22 tỷ đồng.

Doanh thu tăng trưởng, vượt kế hoạch Bộ Tài chính giao

Năm 2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu hơn 9.686 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Sự tăng trưởng này đến từ sự phát triển toàn diện trong kinh doanh.

Cụ thể, về sản phẩm, Vietlott đã ra mắt 1 sản phẩm xổ số quay nhanh mới với tên gọi Lotto 5/35 vào tháng 6/2025, nâng tổng số sản phẩm lên 7 sản phẩm xổ số tự chọn. Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được quay số mở thưởng hai lần vào 13h00 và 21h00 mỗi ngày và có giải Độc đắc tích lũy. Người chơi chỉ cần lựa chọn 5 số trong tập hợp các số từ 01 đến 35 và chọn 1 số đặc biệt trong tập hợp các số từ 01 đến 12 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ số.

Lotto 5/35 có 7 hạng giải thưởng, trong đó giải Độc Đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng và giải khuyến khích chỉ cần trùng một số vẫn trúng. Đặc biệt, khi giải Độc Đắc vượt 12 tỷ đồng, giá trị của giải Độc Đắc sẽ được chia cho các hạng giải thưởng khác (trừ giải khuyến khích) tại kỳ quay số lúc 21h00 của ngày kế tiếp (kỳ chia giải) với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải Độc Đắc.

Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) đã có hơn 3,7 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, tăng trưởng gần 1,2 triệu tài khoản so với đầu năm. Để giúp người chơi có thể dễ dàng giải trí với các sản phẩm xổ số tự chọn, Vietlott SMS đã bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, cũng như mở rộng liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng như Momo, Zalopay, VnPay, Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money, Vietcombank, BIDV….

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 2 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại. Hệ thống kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối duy trì sự ổn định trong năm qua.

Sau hơn 9 năm kinh doanh, Vietlott đã có hệ thống 6.230 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm. Trong năm 2025, Vietlott đã thực hiện nhiều hoạt động để phát triển kênh thiết bị đầu cuối: tăng hoa hồng đại lý từ 8% lên đến hơn 11%; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao đối với đại lý/điểm bán hàng.

Bên cạnh đó, Vietlott luôn duy trì và phát triển hệ thống điểm bán hàng với chủ điểm là các hộ nghèo; hộ đặc biệt khó khăn; hộ gia đình thương, bệnh binh, có công với cách mạng; hộ gia đình bị ảnh hưởng do chất độc màu da cam để lại.

Trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc

Trong năm 2025, Vietlott đã ghi nhận có hơn 32 triệu lượt trúng thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn và trả thưởng hơn 5.342 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024. Cụ thể:

Sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (06 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 22 tháng 7 năm 2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung;

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Tuy mới triển khai kinh doanh từ cuối tháng 6/2025 nhưng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 15 bộ số trúng giải Độc Đắc với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng và 8 kỳ chia giải Độc Đắc.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 947 nghìn lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 26 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 26 tỷ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 18 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 36 tỷ đồng.

Anh N.P - người chơi may mắn đã trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỷ đồng đã trao tặng 8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Mang cơ hội tốt hơn đến cộng đồng

Tương ứng với sự tăng trưởng trong doanh thu, Vietlott cũng đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.495 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024. Ngân sách địa phương được hưởng toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh danh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, gồm các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) và được phân chia theo tỷ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn của từng địa phương. Nguồn ngân sách sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng như tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến gần 22 tỷ đồng. Trong đó, tài trợ 150 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng; tài trợ lĩnh vực giáo dục gần 5 tỷ đồng và ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Vietlott phối hợp cùng quỹ Tâm Tài Việt thực hiện các hoạt động như tặng 1.749 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự lễ khánh thành 108 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng số tiền 6,48 tỷ đồng do Bộ Tài chính hỗ trợ (từ nguồn của Vietlott)

Vietlott, quỹ Tâm Tài Việt và người trúng thưởng thực hiện nhiều các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.

Việc phát triển thể hiện Vietlott đã và đang thực hiện đúng với sứ mệnh phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm, mang đến cho người chơi đa dạng các các loại hình xổ số tự chọn hấp dẫn, hợp pháp.

Trong năm 2026, Vietlott có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí có thưởng hợp pháp cho người dân Việt Nam. Vietlott hướng tới phát triển kinh doanh một cách bền vững để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng ở Việt Nam./.