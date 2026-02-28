Thị trường tiền tệ tuần 23 - 27/2: Lãi suất qua đêm mất mốc 3%, hút ròng hơn 78.000 tỷ đồng sau Tết

(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần đầu sau Tết (từ 23 - 27/2) cho thấy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng mạnh 78.218,39 tỷ đồng qua OMO, đảo chiều so với ba tuần trước Tết bơm ròng mạnh. Thanh khoản bớt căng thẳng kéo lãi suất liên ngân hàng qua đêm xuống 2,83%. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm tuần thứ 5 liên tiếp, còn USD tự do tăng 430 đồng.

Thanh khoản bớt căng, lãi suất qua đêm lùi sâu dưới 3%

Tuần giao dịch đầu tiên sau Tết, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang trạng thái hút ròng mạnh trên thị trường mở (OMO), tổng cộng 78.218,39 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối lượng đáo hạn ở mức lớn, trong khi lượng phát hành mới tương đối khiêm tốn và chủ yếu ở kỳ hạn ngắn 7 ngày.

Cụ thể, trong các phiên từ ngày 23 - 27/2, tổng khối lượng trúng thầu qua OMO đạt 9.773,99 tỷ đồng, tập trung vào kỳ hạn 7 ngày; 28 ngày và một phần kỳ hạn 14 ngày; với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn lên tới hơn 88 nghìn tỷ đồng, riêng phiên 24/2 ghi nhận lượng đáo hạn hơn 30.888 tỷ đồng.

Như vậy, tuần qua từ ngày 23 - 27/2, Ngân hàng Nhà nước hút ròng mạnh 78.218,39 tỷ đồng; trái ngược hoàn toàn với ba tuần trước kỳ nghỉ, khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng tổng cộng trên 208 nghìn tỷ đồng. Sau tuần điều tiết này, lượng OMO lưu hành giảm xuống còn 404.677,94 tỷ đồng, cho thấy thanh khoản hệ thống đã được rút bớt đáng kể so với giai đoạn cao điểm trước Tết.

Đáng chú ý, diễn biến tuần đầu sau Tết trái ngược hoàn toàn với ba tuần trước kỳ nghỉ, khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng tổng cộng trên 208 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản, đáp ứng nhu cầu tiền mặt và tín dụng tăng cao dịp cuối năm.

Việc nhanh chóng đảo chiều sang hút ròng sau Tết cho thấy áp lực thanh khoản đã hạ nhiệt, dòng tiền quay trở lại hệ thống và nhà điều hành chủ động tái cân bằng cung tiền, tránh dư thừa thanh khoản kéo dài.

Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng biến động phân hóa. Theo đó, lãi suất qua đêm giảm 0,93 điểm phần trăm, xuống 2,83%; kỳ hạn 1 tuần giảm sâu 3,48 điểm phần trăm, còn 5,62%.

Trong khi đó, kỳ hạn 2 tuần tăng nhẹ 0,58 điểm phần trăm lên 6,36%. Ở các kỳ hạn dài hơn, 1 tháng giảm 0,22 điểm phần trăm xuống 7,31%, còn 3 tháng nhích thêm 0,27 điểm phần trăm lên 7,40%.

Cùng với xu hướng hạ nhiệt của lãi suất, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng duy trì quanh 900 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm, sau khi giảm sâu xuống hơn 400 nghìn tỷ đồng phiên ngày 24/2. Nhu cầu vay "nóng" kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng hạ nhiệt đáng kể, so doanh số khoảng 1 triệu tỷ đồng trong nhiều phiên cuối năm.

Theo nhóm phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, nhiều biện pháp được triển khai nhằm hỗ trợ thanh khoản và có thể giúp hạ nhiệt lãi suất qua đêm trước Tết, như bơm ròng thông qua kênh OMO; thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn vào ngày 4/2 và ngày 6/2 với tổng giá trị đạt 2 tỷ USD.

"Chúng tôi cho rằng tình trạng căng thanh khoản chỉ là tạm thời và có thể giảm sau kỳ nghỉ Tết, khi dòng tiền VND quay trở lại hệ thống ngân hàng" - Chứng khoán Vietcap đánh giá.

Cùng chung quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh áp lực thanh khoản gia tăng do yếu tố mùa vụ khi nhu cầu thanh toán dịp cận Tết cao cùng với việc các ngân hàng đẩy tín dụng trong tháng 1 nhằm bù đắp thiếu hụt trong tháng 2 do nghỉ Tết. Ngoài ra, thời điểm này trùng với giai đoạn cao điểm thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, do đó, cũng góp phần khiến thanh khoản hệ thống sụt giảm.

Tỷ giá trung tâm giảm tuần thứ 5 liên tiếp, USD tự do bật tăng

Về diễn biến tỷ giá tuần qua, trong ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.044 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.791,8 - 26.296,2 VND/USD. Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo được công bố ở mức 24.842 - 26.246 VND/USD, cùng giảm 7 đồng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Tuần giao dịch đầu tiên sau Tết, tỷ giá trung tâm duy trì trạng thái tương đối ổn định và giảm tổng cộng 5 đồng, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp.

Thị trường tiền tệ tuần 23 - 27/2: Lãi suất qua đêm mất mốc 3%, hút ròng hơn 78.000 tỷ đồng sau Tết. Ảnh minh họa.

Còn tại các ngân hàng thương mại thì biến động theo hướng phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt. Theo đó, với USD, tại Vietcombank, tỷ giá USD chốt ngày 27/2 ở mức 25.820 - 26.230 VND/USD, tăng 70 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước Tết. Tại BIDV, USD niêm yết 25.850 - 26.230 VND/USD, tăng 60 đồng.

Cùng chung diễn biến, trên thị trường tự do, ngày 27/2, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.680 - 26.720 VND/USD, giảm nhẹ so với các phiên đầu tuần nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng mạnh 430 đồng. Diễn biến này trái ngược với tuần cuối trước Tết khi tỷ giá tự do giảm hơn 1.000 đồng, cho thấy tâm lý thị trường và cung - cầu ngoại tệ đã có sự thay đổi đáng kể sau kỳ nghỉ.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán Vietcap, sau khi giảm trong tháng cuối năm 2025, tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm. Diễn biến tích cực tỷ giá USD/VND được nhóm phân tích nhận định bởi một số yếu tố, bao gồm: đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY giảm 1,4% trong tháng 1. Nhu cầu thanh khoản VND tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào, đặc biệt từ kiều hối trước kỳ nghỉ Tết. Dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì tích cực, bao gồm FDI, xuất khẩu và kiều hối cũng tiếp tục hỗ trợ tỷ giá trong tháng 2.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD - Index, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, biến động hẹp tuần qua, hiện ở mức 97,77 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng khi thị trường đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng 6/2025, trong bối cảnh phải cân đối giữa lạm phát còn cao và rủi ro trên thị trường lao động và bối cảnh nhân sự lãnh đạo Fed dự kiến có thay đổi.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,4% năm nay, cao hơn mức 2,2% năm trước; thất nghiệp quanh 4% và lạm phát hạ nhiệt dần, song Fed chỉ có dư địa khiêm tốn để cắt giảm lãi suất, có thể một lần 0,25 điểm phần trăm trong năm tới.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, rủi ro USD tiếp tục suy yếu trong các quý tới vẫn hiện hữu do vai trò trú ẩn suy giảm và xu hướng phòng hộ rủi ro liên quan đến Mỹ còn kéo dài.

Với các ngoại tệ khác, trong khi tỷ giá EUR, GBP và JPY cùng hạ nhiệt thì CNY tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại.

Đơn cử, với GBP, Vietcombank niêm yết ở mức 34.205 - 35.658 VND/GBP, giảm mạnh 247 - 258 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, bảng Anh giao dịch ở mức 34.603 - 35.731 VND/GBP, giảm 215 - 222 đồng. Đây là đồng tiền có mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát.

Trong khi đó, CNY lại đi ngược xu hướng. Tại Vietcombank, CNY ở mức 3.700 - 3.857 VND/CNY, tăng 33 - 34 đồng so với cuối tuần trước. BIDV niêm yết 3.737 - 3.860 VND/CNY, tăng 37 - 38 đồng./.