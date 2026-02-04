Viettel khai trương văn phòng đại diện tại Singapore

(TBTCO) - Ngày 4/2/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại Singapore. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện quốc tế của Viettel, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, hàng không – vũ trụ, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

Lễ khai trương có sự tham dự của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Việt Nam tại Singapore; đại diện Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Singapore; cùng đông đảo đối tác, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Singapore.

Văn phòng đại diện tại Singapore được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho Viettel trong các lĩnh vực như hàng không, chuyển đổi số, an ninh mạng, AI, cloud...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: “Việc Viettel đặt Văn phòng đại diện tại đây thể hiện quyết tâm cam kết tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hiện đại; mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ lõi và công nghiệp công nghệ cao”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi để Viettel đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích chiến lược của mỗi quốc gia; đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Singapore tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Văn phòng đại diện Viettel tại Singapore hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối hợp tác công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Đại diện Viettel, ông Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, chia sẻ: “Viettel đến Singapore với tinh thần hợp tác lâu dài, tin cậy và cùng tạo ra giá trị bền vững. Chúng tôi cam kết tôn trọng pháp luật, văn hóa và chuẩn mực của Singapore; thúc đẩy hợp tác minh bạch, cùng có lợi; đầu tư vào công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo”.

Aeronautics là một trong chín đối tác Viettel đạt thoải thuận ký kết hợp tác tại Airshow và lễ khai trương văn phòng đại diện tại Singapore

Theo lãnh đạo Viettel, Văn phòng đại diện tại Singapore được định vị là một “đầu cầu chiến lược” trong hệ sinh thái toàn cầu của Tập đoàn, với năm sứ mệnh trọng tâm gồm: kết nối và phát triển hạ tầng số khu vực – toàn cầu; mở rộng hợp tác và triển khai các giải pháp chuyển đổi số quy mô quốc gia; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao; và tăng cường đối ngoại công nghệ, góp phần định vị Viettel như một tập đoàn công nghệ uy tín, có trách nhiệm trong hệ sinh thái toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh, nhấn mạnh tại lễ khai trương: “Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore đang phát triển mạnh mẽ và thực chất, sự hiện diện của những tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam như Viettel tại Singapore sẽ góp phần nâng tầm hợp tác song phương từ thương mại – đầu tư sang hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp tương lai. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Viettel, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong việc kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác và mở rộng hiện diện bền vững, hiệu quả tại Singapore, trên cơ sở tuân thủ pháp luật sở tại và cùng phát triển lâu dài”.

Tại sự kiện, Viettel đã trao đổi, thống nhất định hướng và ký kết hợp tác với nhiều đối tác công nghệ quốc tế hàng đầu, gồm: ST Engineering, Honeywell International Inc., Airbus, China Unicom, Truvisor, Jinsheng Henxing, Aeronautics và Commvault Systems. Các thỏa thuận và nội dung hợp tác tập trung vào những lĩnh vực công nghệ trọng điểm như an ninh công cộng, an ninh mạng, hàng không – vũ trụ, kết nối và truyền dẫn dữ liệu, tự động hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), viễn thông – công nghệ thông tin và điện toán đám mây (Cloud), qua đó mở rộng hệ sinh thái đối tác, tăng cường năng lực công nghệ và thúc đẩy Viettel tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.