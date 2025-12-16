Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt, động viên CLB Thể Công Viettel.

(TBTCO) - Ngày 16/12/2025, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ gặp mặt, động viên các đội thể thao quân đội có thành tích cao trong năm 2025. Câu lạc bộ (CLB) Thể Công - Viettel là một trong 10 tập thể được ghi nhận nhờ những nỗ lực bền bỉ, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến.

Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Buổi gặp mặt, động viên là hoạt động nhằm báo cáo thành tích nổi bật trong công tác luyện tập, thi đấu của lực lượng thể thao trong quân đội trong năm vừa qua; ghi nhận, động viên các vận động viên, huấn luyện viên; đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện, thi đấu của thể thao quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Phạm Hoài Nam gặp mặt, động viên CLB Thể Công Viettel.

Mùa giải 2024/2025, Thể Công - Viettel giành huy chương đồng Cúp Quốc gia, xếp thứ 4 tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia V.League. Với bản sắc của người lính, tại các giải như V-League, Cúp Quốc gia, đội bóng luôn nằm trong tốp danh sách những CLB cạnh tranh chức vô địch.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dành thời gian gặp mặt, động viên CLB Thể Công - Viettel ngay tại sân bóng của đội. Bộ trưởng thăm hỏi, trao đổi với ban huấn luyện, cầu thủ và đại diện các bộ phận chuyên môn, nắm tình hình tập luyện, thi đấu và công tác quản lý, đào tạo của đội bóng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng chia sẻ kỳ vọng về việc đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thi đấu, giữ vững bản sắc Thể Công và lan tỏa tinh thần thể thao quân đội tới cộng đồng và gửi lời chúc toàn đội thi đấu thành công trong mọi giải đấu.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm cùng CLB Thể Công Viettel.

Ngoài đội bóng, Bộ trưởng còn trao tặng quà động viên cho 5 đội trẻ của Thể Công - Viettel, lực lượng kế cận mang sứ mệnh gìn giữ truyền thống, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển dài hạn. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với công tác đào tạo trẻ, coi đây là “gốc rễ” để xây dựng sức mạnh bền vững cho thể thao quân đội nói chung và bóng đá Thể Công nói riêng.

Đại diện CLB Thể Công - Viettel cũng trân trọng gửi tặng Bộ trưởng gồm cúp và áo đấu, trái bóng có chữ ký của cả đội, thể hiện lời tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời dành cho tập thể đội bóng.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt, động viên CLB Thể Công Viettel.

Với 71 năm lịch sử, Thể Công - Viettel là đội bóng giàu thành tích và lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam. Ngày 23/9/1954, CLB bóng đá Thể Công được thành lập theo chỉ định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào lúc đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Trong hành trình lịch sử của mình, đội bóng áo lính đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào: vô địch quốc gia (6 lần), giải hạng A quốc gia (4 lần), giải vô địch hạng A miền Bắc (9 lần) cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm CLB đều đóng góp từ 30-35% vận động viên cho các đội tuyển quốc gia. Với việc đóng góp 108 cá nhân cho các cấp đội tuyển quốc gia trong vòng 6 năm qua, Thể Công - Viettel là đơn vị đóng góp nhiều nhất vận động viên các lứa tuổi cho bóng đá Việt Nam. Đội bóng được đánh giá luôn là một trong những nôi đào tạo bóng đá hàng đầu của cả nước, đóng góp thiết thực vào những thành công và sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam hiện tại./.