(TBTCO) - Trong hai phiên đầu tuần 2 - 3/2, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản khi bơm ròng hơn 120.400 tỷ đồng qua kênh OMO, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố cao kỷ lục 441.277,6 tỷ đồng. Dù vậy, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh, đặc biệt kỳ hạn qua đêm vọt lên 17%, cho thấy áp lực vốn ngắn hạn vẫn lớn.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong hai phiên giao dịch đầu tuần, trên kênh cầm cố (OMO), nhà điều hành tiếp tục duy trì hoạt động chào thầu với quy mô rất lớn, qua đó, chủ động hỗ trợ và bảo đảm thanh khoản cho toàn hệ thống ngân hàng.

Theo đó, ngày 3/2, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 60.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày; 37.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 21.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%.

Tổng cộng có 80.926,88 tỷ đồng trúng thầu; trong đó, 40.731,4 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; có 24.581,58 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và 15.613,90 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 56 ngày.

Cùng với đó, có 15.875,08 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, phiên ngày 3/2, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 65.051,80 tỷ đồng ra thị trường. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố đạt 441.277,63 tỷ đồng, đưa quy mô trở lại vùng cao kỷ lục.

Nhìn tổng thể hai phiên đầu tuần 2 - 3/2, Ngân hàng Nhà nước đã hút bơm mạnh 120.414,95 qua kênh nghiệp vụ thị trường mở với quy mô gia tăng.

Trước đó, phiên ngày 2/2, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng khoảng 80.363,15 tỷ đồng qua kênh OMO.

Cụ thể, có 10.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày; kỳ hạn 28 ngày là 30.363 tỷ đồng và kỳ hạn 56 ngày lên tới 40.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành được giữ ổn định ở mức 4,5%.

Cùng ngày 2/2, khối lượng đáo hạn đạt 25.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với lượng phát hành mới, khiến Ngân hàng Nhà nước bơm ròng khoảng 55.363,15 tỷ đồng cho ngân hàng.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Về diễn biến lãi suất liên ngân hàng, trong hai phiên đầu tuần cho thấy sự biến động khá mạnh ở các kỳ hạn ngắn, phản ánh trạng thái thanh khoản có phần căng thẳng hơn so với giai đoạn cuối tuần trước, dù Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh trên kênh OMO.

Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu kinh tế thuộc Ngân hàng MSB, trong ngày 3/2, lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam tăng mạnh từ 2,0 đến 7,9 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần đi ngang so với phiên đầu tuần. Mặt bằng lãi suất giao dịch ghi nhận ở mức rất cao, với lãi suất qua đêm lên tới 17%, kỳ hạn 1 tuần ở mức 15%, kỳ hạn 2 tuần là 6,4% và kỳ hạn 1 tháng đạt 9,50%.

Trong phiên đầu tuần, lãi suất thị trường liên ngân hàng ngày 2/2 cũng duy trì ở mức cao trên hầu hết các kỳ hạn, phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn vẫn hiện hữu trong hệ thống. Lãi suất qua đêm đạt 9,12% với doanh số giao dịch vượt trội trên 900 nghìn tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn tức thời rất lớn.

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần ghi nhận mức cao nhất 9,56%. Ở các kỳ hạn trung dài hơn, lãi suất tương đối ổn định quanh 7,7 - 8,1% nhưng doanh số giao dịch thấp.

Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn vẫn hiện hữu, buộc các ngân hàng phải chấp nhận chi phí vốn cao hơn trên thị trường liên ngân hàng, bất chấp sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ngân hàng Nhà nước./.