Nhiều đặc sản vùng miền thu hút người mua sắm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026

(TBTCO) - Tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các địa phương, doanh nghiệp đã mang đến rất nhiều đặc sản vùng miền phục vụ bà con Thủ đô mua sắm Tết với nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm soát.

Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý

Ông Nguyễn Văn Biên, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Lục Ngạn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, tham gia Hội chợ Mùa xuân năm nay, đơn vị mang tới nhiều loại nông sản đặc trưng được trồng trên vùng đồi cao như táo Đại mật, cam, quýt, ổi Thái, sim, cùng các sản phẩm chế biến như bánh chưng “Hạnh Phúc”, nem bùi, xoài sấy.

Theo ông Biên, điểm nổi bật của các sản phẩm là được sản xuất theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Chúng tôi canh tác theo quy trình VietGAP nên người tiêu dùng có thể yên tâm, không lo tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Chất lượng thì khỏi phải bàn, ăn một lần là nhớ.

Nhân dịp tham gia hội chợ, các sản phẩm của hợp tác xã được bán với mức giá ưu đãi so với ngày thường. Giá đã được tính toán hợp lý, nhất là với táo Đại mật đang vào vụ, chất lượng ngọt và giòn nên càng bán càng được khách ủng hộ.

Không gian hội chợ quy mô, ngăn nắp, gian hàng phong phú

Tham gia hội chợ, bà Đào Thị Thùy Linh, đại diện HTX Tân Việt Á (Cao Bằng) cũng cho biết, HTX mang tới nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương như miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, thạch đen, bánh khảo đều là những đặc sản quen thuộc của Cao Bằng, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Theo bà Linh, ngay từ ngày đầu khai mạc, lượng khách đến hội chợ khá ổn định, không gian hội chợ quy mô, gian hàng phong phú, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.

“Khách hàng rất yên tâm khi mua sắm tại hội chợ. Riêng gian hàng của chúng tôi, lượng tiêu thụ ngày đầu khá tốt. Dự kiến những ngày tới, đặc biệt càng gần Tết, lượng khách sẽ còn đông hơn" - bà Linh nói.

Hướng tới phục vụ mâm cỗ Tết tiện lợi cho người dân, HTX Tân Việt Á tập trung mang đến các sản phẩm khô, dễ bảo quản, dễ chế biến. Nổi bật nhất là miến dong Tân Việt Á - sản phẩm chủ lực của hợp tác xã, được làm từ 100% dong riềng đỏ nguyên chất trồng tại Cao Bằng. Bên cạnh đó, các sản phẩm măng khô, mộc nhĩ, nấm hương của HTX đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó măng nứa là loại măng ngon, giòn, dễ chế biến, chỉ cần ngâm và luộc một lần là có thể sử dụng. Các sản phẩm được đóng gói nhỏ, mức giá phù hợp, thuận tiện để người tiêu dùng lựa chọn mua sắm dịp Tết.

Sản phẩm nông sản đặc trưng của Cao Bằng.

Chị Lộc Thị Hạnh, đại diện HTX Bánh gio Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, tham gia hỗ trợ gian hàng, hợp tác xã mang đến chủ yếu là các sản phẩm nông sản sạch, chế biến và sấy khô, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tiện lợi dịp Tết. Trong đó có miến dong, các sản phẩm thịt gác bếp, lạp xưởng, cùng nhiều loại bánh truyền thống của Bắc Kạn.

Cụ thể, miến dong được sản xuất từ nguyên liệu bản địa, giá bán khoảng 120.000 – 200.000 đồng/kg; các sản phẩm thịt gác bếp, ba chỉ hun khói có mức giá khoảng 150.000 đồng/500 gram. Bên cạnh đó, các loại bánh truyền thống như bánh rợm, bánh khảo được bán với giá khoảng 25.000 đồng/chiếc, kèm mật mía, thuận tiện cho người tiêu dùng mua sắm, làm quà Tết.

Về phía doanh nghiệp, bà Trần Thị Phương Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Minh (Thái Nguyên) mang đến hội chợ các dòng trà xanh đặc sản Thái Nguyên, các set quà Tết cùng nhiều sản phẩm trà hoa phục vụ nhu cầu biếu tặng và tiêu dùng dịp cuối năm.

Theo chị Thảo, xuất phát từ vùng chè Thái Nguyên - thủ phủ trà xanh của cả nước, các sản phẩm của doanh nghiệp luôn được chú trọng cả về chất lượng lẫn yếu tố nhận diện, chống hàng giả. Điểm khác biệt nổi bật của gian hàng là việc sử dụng tem vân niêm phong độc quyền, đã được bảo hộ tại Việt Nam, Hoa Kỳ và 27 quốc gia EU.

Song song với việc bảo vệ thương hiệu, doanh nghiệp cũng chú trọng giữ mức giá ổn định, nhất là trong cao điểm mua sắm Tết. "Chúng tôi giữ giá xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm, không có tình trạng tăng giá dịp cuối năm. Hằng năm, doanh nghiệp đều tham gia chương trình bình ổn giá của Bộ Công thương"- bà Thảo nói.

Về mức giá, các sản phẩm trà xanh của Thái Minh có phân khúc đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Dòng phổ thông có giá khoảng 300.000 – 600.000 đồng/kg, phù hợp với tiêu dùng thường ngày. Các dòng cao cấp như trà đinh có giá khoảng 5 triệu đồng/kg, trong khi trà sen ướp thủ công - dòng cao cấp nhất của doanh nghiệp có mức giá lên tới 7,5 triệu đồng/kg.

Ngoài ra, các set quà Tết kết hợp trà xanh, trà hoa và các sản phẩm truyền thống được thiết kế linh hoạt, phù hợp để biếu tặng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Thủ đô dịp Tết Nguyên đán.

Khách đông dần, sức mua khởi sắc

Sau ngày khai mạc hội chợ, dòng người đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam đông dần theo từng khung giờ khiến cho Hội chợ Mùa Xuân đã thực sự “ấm lên”.

Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương” tiếp tục là điểm hút khách. Đây là nơi quy tụ nhiều đặc sản vùng miền, từ nông sản thô đến sản phẩm chế biến. Các gian hàng liên tục có khách ghé thăm, trải nghiệm và mua sắm.

Nhiều gian hàng nông sản khác cũng ghi nhận lượng khách tham quan khá cao. Ông Bùi Đức Nghiêm, Đại diện Hợp tác xã Sen Hồng Hưng Thịnh (xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) cho biết, HTX mang đến hội chợ nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương, gồm cả nông sản thô và nông sản chế biến.

Các sản phẩm chủ lực như gạo Séng Cù OCOP 3 sao, thịt trâu gác bếp OCOP 4 sao, thịt lợn OCOP 3 sao thu hút sự chú ý của khách hàng quan tâm đến thực phẩm vùng cao, chế biến theo phương thức truyền thống. Gian hàng của hợp tác xã được bố trí 3 gian trưng bày miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu sản phẩm.

Ông Vũ Ngọc Cường, Đại diện Đại diện Công ty TNHH Jimmy Food cho hay, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm ăn liền từ gạo và tinh bột bắp theo quy trình khép kín, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, Halal. Hiện nay, phần lớn sản lượng của doanh nghiệp được xuất khẩu chính ngạch sang châu Âu, trong đó thị trường Hà Lan chiếm tỷ trọng lớn.

Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân được doanh nghiệp xem là cơ hội để mở rộng thị trường trong nước, nơi thương hiệu còn khá mới. Theo ông Cường, ban đầu nhiều khách hàng chưa có nhiều nhận diện về sản phẩm, nhưng khi được trực tiếp trải nghiệm tại gian hàng, đa số đều thay đổi quyết định mua nhờ cảm nhận rõ chất lượng.