(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Công văn 8282/CHQ-NVTHQ yêu cầu các đơn vị hải quan tổ chức niêm yết công khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ theo Quyết định 151/QĐ-BTC (ngày 27/1/2026) của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan nhấn mạnh việc công khai phải bảo đảm đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác và sử dụng, tuân thủ nghiêm quy định về cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là khâu quan trọng để bảo đảm thống nhất thực thi trong toàn Ngành, tránh phát sinh vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp khi chính sách đã có thay đổi.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh giải quyết tờ khai cho doanh nghiệp. Ảnh: CTVAH

Quyết định 151/QĐ-BTC có nhiều thủ tục liên quan đến quản lý, phát hành, sử dụng biên lai thuế, phí, lệ phí đã chính thức bị bãi bỏ, cho thấy bước đi mạnh mẽ trong cải cách hành chính, tinh gọn quy trình và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Theo Quyết định 151/QĐ-BTC, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính cấp trung ương trong lĩnh vực hải quan, cụ thể là thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thủ tục này được điều chỉnh trên cơ sở rà soát lại thẩm quyền giải quyết, cách thức thực hiện và căn cứ pháp lý, bảo đảm phù hợp với các quy định mới về quản lý thuế, hải quan. Việc sửa đổi nhằm làm rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan khu vực, hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình đề nghị giảm thuế, hạn chế phát sinh hồ sơ, thủ tục không cần thiết.

Đáng chú ý, Quyết định 151/QĐ-BTC bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, chủ yếu liên quan đến quản lý biên lai thu thuế, phí, lệ phí và một thủ tục giảm thuế đã được thay thế.

Một là, thủ tục thông báo phát hành biên lai do Chi cục Hải quan khu vực giải quyết. Hai là, thủ tục thông báo kết quả hủy biên lai trong lĩnh vực hải quan. Ba là, thủ tục kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng biên lai. Bốn là, thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí tại các Chi cục Hải quan. Năm là, thủ tục báo cáo biên lai đặt in trong trường hợp mất, cháy, hỏng.

Các thủ tục này được đánh giá là đã không còn phù hợp với phương thức quản lý hiện nay, nhiều nội dung mang tính hình thức, trùng lặp, trong khi dữ liệu đã được quản lý tập trung thông qua hệ thống công nghệ thông tin và các cơ chế hậu kiểm.