Hải quan Việt Nam nâng tầm hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Hải quan Lào

(TBTCO) - Sáng ngày 3/2/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng đã tiếp ông Vongvanpheng Phoumsavanh, Phó Cục trưởng Hải quan Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Hải quan Lào nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chuyến công tác nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào năm 2026, đã được lãnh đạo hải quan hai nước thống nhất thông qua.

Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng khẳng định, Hải quan Việt Nam luôn coi trọng việc xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa cơ quan hải quan hai nước. Trên tinh thần đối tác tin cậy và hợp tác thực chất, Hải quan Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm trong các lĩnh vực mà Hải quan Lào đang quan tâm, đặc biệt là công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và công tác Đảng trong thời gian qua.

Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng (bên phải) tiếp ông Vongvanpheng Phoumsavanh - Phó Cục trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Hải quan Lào. Ảnh: CHQ

Theo ông Trần Đức Hùng, việc tăng cường trao đổi, học tập lẫn nhau không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hải quan của mỗi bên, mà còn thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất, phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn mới.

Trong chương trình làm việc tại Việt Nam, Đoàn Hải quan Lào sẽ có các buổi trao đổi chuyên sâu với Ban Tổ chức cán bộ, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Văn phòng Đảng ủy nhằm tìm hiểu cụ thể về mô hình tổ chức bộ máy và công tác Đảng của Hải quan Việt Nam. Ngày 04/2/2026, Đoàn tiếp tục khảo sát thực tế tại Chi cục Hải quan Khu vực I và Hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài.