Văn phòng Chính phủ yêu cầu các bộ khẩn trương gỡ vướng Nghị định 46

Cụ thể, ngày 31/1/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về việc xử lý kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát để tháo gỡ khó khăn cho hàng nông sản nhập khẩu vào Việt Nam.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý ngay kiến nghị của UBND tỉnh Tây Ninh. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.
Phó Thủ tướng đồng thời giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và UBND tỉnh Tây Ninh tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý trước 12 giờ ngày 1/2/2026./.
|Chỉ đạo nêu rõ yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn thống nhất trong quá trình thực hiện, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhưng không làm gián đoạn hoạt động xuất, nhập khẩu, nhất là đối với các mặt hàng nông sản có tính chất thời vụ, dễ hư hỏng.