Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp được dự báo tăng trở lại từ tháng 3

(TBTCO) - Theo ước tính của Chứng khoán VNDIRECT, tháng 3/2026 sẽ có khoảng hơn 9,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 2/2026 tiếp tục ghi nhận diễn biến trầm lắng, đặc biệt ở kênh phát hành riêng lẻ. Dữ liệu tổng hợp cho thấy trong tháng chỉ có một đợt phát hành riêng lẻ thành công với giá trị 80 tỷ đồng, giảm 79,1% so với tháng trước đó.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 460 tỷ đồng. Diễn biến này được đánh giá phù hợp với tính chất mùa vụ của thị trường, khi hoạt động phát hành thường chậm lại trong giai đoạn đầu năm. Tương tự, trong 2 tháng đầu năm 2025, thị trường cũng không ghi nhận đợt phát hành riêng lẻ nào.

Đợt phát hành duy nhất trong tháng 2/2026 thuộc về một doanh nghiệp bất động sản, với lãi suất 11,5%/năm và kỳ hạn 3 năm. Quy mô phát hành hạn chế cho thấy doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, trong bối cảnh điều kiện thị trường chưa thực sự thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ được mua lại trong tháng 2 đạt hơn 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 45,4% so với tháng trước nhưng giảm 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị mua lại gần 1,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,1% tổng giá trị mua lại toàn thị trường.

Các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho biết, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ gia tăng đáng kể trong tháng 3/2026, với tổng giá trị trái phiếu riêng lẻ đến hạn ước khoảng hơn 9,8 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với hai tháng đầu năm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong các tháng tiếp theo, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực thanh toán và tái cơ cấu dòng tiền của doanh nghiệp phát hành./.