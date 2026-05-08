Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Sau nhiều ngày tăng điểm, nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên hôm nay khiến sắc đỏ áp đảo trong phần lớn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán. Dù vậy, nhờ thắng thế ở nửa cuối phiên chiều, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh vào cuối phiên, tăng nhẹ 6,36 điểm lên 1.915,37 điểm. Trong khi đó, VN30 giảm 5,04 điểm xuống 2.074,06 điểm do chịu áp lực điều chỉnh ở nhiều cổ phiếu trụ.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng trên ba sàn. Áp lực bán vẫn tập trung chủ yếu ở cổ phiếu FPT khi mã này bị bán ròng hơn 445 tỷ đồng. Cổ phiếu đầu ngành công nghệ tiếp tục dẫn đầu danh sách bán ròng toàn thị trường.

Ngoài FPT, nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản cũng bị khối ngoại bán mạnh như VHM (-267 tỷ đồng), ACB (-138 tỷ đồng), MSB (-110 tỷ đồng), CTD (-80 tỷ đồng) và STB (-70 tỷ đồng). Dù bị bán ròng mạnh, VHM vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng 1,55%, cho thấy lực cầu nội vẫn hấp thụ khá tốt nguồn cung từ nhà đầu tư nước ngoài.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 8/5 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ. MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 162 tỷ đồng, tiếp theo là VIX (+147 tỷ đồng), VIC (+136 tỷ đồng) và BID (+99 tỷ đồng).

Dòng vốn ngoại vẫn phân hóa mạnh trong khi VN-Index duy trì vùng điểm số cao quanh mốc 1.900 điểm. Dù xu hướng bán ròng chưa dừng lại, khối ngoại đang có dấu hiệu cơ cấu danh mục, giải ngân chọn lọc ở một số cổ phiếu. Đáng chú ý, nhiều mã được mua ròng ghi nhận diễn biến tích cực về giá như VIX tăng hơn 5%, GEX tăng 6,69%, BID tăng gần 4% và GEE tăng gần 5%./.