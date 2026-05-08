Theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU vừa được UBND tỉnh Lai Châu ban hành, địa phương sẽ tập trung khai thác lợi thế đất đai, khí hậu vùng cao để phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số.

Trong định hướng mới, Lai Châu xác định khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị là những động lực then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản. Các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong toàn ngành.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì khoảng 10.000 ha chè nguyên liệu, trong đó 2.500 ha sản xuất theo hướng xanh, hữu cơ và được cấp mã số vùng trồng. Với cây lúa, Lai Châu hướng tới hình thành hơn 3.500 ha sản xuất hàng hóa tập trung, khoảng 1.500 ha canh tác an toàn, hữu cơ; đồng thời nâng tỷ lệ tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch lên 65% nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Ảnh: TL

Ở lĩnh vực cây ăn quả, rau màu và dược liệu, tỉnh định hướng phát triển 2.500 ha sản xuất an toàn, hữu cơ đối với cây ăn quả; hơn 5.100 ha rau, hoa, quả thâm canh và khoảng 500 ha sản xuất hữu cơ. Các vùng chuyên canh sẽ được quy hoạch theo điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường.

Không chỉ tập trung vào trồng trọt, Lai Châu còn thúc đẩy phát triển chăn nuôi và thủy sản theo hướng tập trung, thân thiện môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển 115 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn với hơn 40.000 con/lứa, bảo đảm 100% chất thải được xử lý đạt chuẩn môi trường. Đồng thời, địa phương mở rộng quy mô nuôi ong lên khoảng 7.000 đàn, sản lượng mật đạt 32 tấn/năm; phát triển nuôi cá lồng trên diện tích khoảng 200.000 m2, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Lai Châu tiếp tục xác định dược liệu là ngành hàng chiến lược gắn với lợi thế vùng núi cao. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển trên 15.000 ha quế, khoảng 8.400 ha mắc ca; riêng sâm Lai Châu đạt khoảng 3.000 ha vùng trồng với 100% sản phẩm được truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, hơn 9.100 ha cây dược liệu khác như sa nhân, thảo quả cũng sẽ được phát triển theo hướng vùng nguyên liệu tập trung.

Song song với mở rộng quy mô sản xuất, Lai Châu định hướng hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học nhằm phát triển các vùng nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn đối với chè, lúa, rau màu, cây ăn quả, dược liệu, mắc ca và thủy sản.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, tỉnh cũng đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi xanh trong nông nghiệp như giảm sử dụng hóa chất, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất. Các giải pháp như tem QR truy xuất nguồn gốc, IoT giám sát canh tác, hệ thống tưới tự động và thương mại điện tử cho nông sản sẽ được triển khai rộng rãi, tạo nền tảng cho nông nghiệp Lai Châu phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.