Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Nguyên Phương

17:30 | 08/05/2026
(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
Theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU vừa được UBND tỉnh Lai Châu ban hành, địa phương sẽ tập trung khai thác lợi thế đất đai, khí hậu vùng cao để phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số.

Trong định hướng mới, Lai Châu xác định khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi giá trị là những động lực then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản. Các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong toàn ngành.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì khoảng 10.000 ha chè nguyên liệu, trong đó 2.500 ha sản xuất theo hướng xanh, hữu cơ và được cấp mã số vùng trồng. Với cây lúa, Lai Châu hướng tới hình thành hơn 3.500 ha sản xuất hàng hóa tập trung, khoảng 1.500 ha canh tác an toàn, hữu cơ; đồng thời nâng tỷ lệ tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch lên 65% nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Ảnh: TL

Ở lĩnh vực cây ăn quả, rau màu và dược liệu, tỉnh định hướng phát triển 2.500 ha sản xuất an toàn, hữu cơ đối với cây ăn quả; hơn 5.100 ha rau, hoa, quả thâm canh và khoảng 500 ha sản xuất hữu cơ. Các vùng chuyên canh sẽ được quy hoạch theo điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường.

Không chỉ tập trung vào trồng trọt, Lai Châu còn thúc đẩy phát triển chăn nuôi và thủy sản theo hướng tập trung, thân thiện môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển 115 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn với hơn 40.000 con/lứa, bảo đảm 100% chất thải được xử lý đạt chuẩn môi trường. Đồng thời, địa phương mở rộng quy mô nuôi ong lên khoảng 7.000 đàn, sản lượng mật đạt 32 tấn/năm; phát triển nuôi cá lồng trên diện tích khoảng 200.000 m2, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Lai Châu tiếp tục xác định dược liệu là ngành hàng chiến lược gắn với lợi thế vùng núi cao. Tỉnh đặt mục tiêu phát triển trên 15.000 ha quế, khoảng 8.400 ha mắc ca; riêng sâm Lai Châu đạt khoảng 3.000 ha vùng trồng với 100% sản phẩm được truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, hơn 9.100 ha cây dược liệu khác như sa nhân, thảo quả cũng sẽ được phát triển theo hướng vùng nguyên liệu tập trung.

Song song với mở rộng quy mô sản xuất, Lai Châu định hướng hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học nhằm phát triển các vùng nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn đối với chè, lúa, rau màu, cây ăn quả, dược liệu, mắc ca và thủy sản.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, tỉnh cũng đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi xanh trong nông nghiệp như giảm sử dụng hóa chất, tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất. Các giải pháp như tem QR truy xuất nguồn gốc, IoT giám sát canh tác, hệ thống tưới tự động và thương mại điện tử cho nông sản sẽ được triển khai rộng rãi, tạo nền tảng cho nông nghiệp Lai Châu phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
Nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, từ siết quản lý đất ngập nước, kiểm soát chặt dữ liệu quan trắc đến hoàn thiện hành lang pháp lý và phát động phong trào toàn dân. Cách tiếp cận đồng bộ đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, hướng tới phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026.
