Chỉ thị nêu rõ, hiện nay trên địa bàn Thành phố đang triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở … với quy mô lớn để từng bước giải quyết một số “điểm nghẽn” đã được Thành ủy, UBND Thành phố chỉ ra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công nhiều công trình còn chưa đồng bộ, biện pháp thi công các công trình chưa khoa học, hợp lý (nhất là đối với các công trình hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô), công tác hoàn trả hạ tầng (mặt đường, cây xanh,…) sau thi công chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, gây mất mỹ quan đô thị, gây bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và khách du lịch khi thăm quan Hà Nội. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định.

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng. Ảnh: TL

Để khắc phục, Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, đồng thời tổ chức thi công khoa học, an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và môi trường. Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong kiểm soát bụi, hoàn trả hạ tầng và đảm bảo vệ sinh môi trường phải được xác định rõ và thực hiện nghiêm túc; nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ, giải pháp thi công tiên tiến, hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm thiểu đào mở (nhất là trong khu vực nội thành) để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời phối hợp phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc tại các khu vực thi công. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có nhiệm vụ theo dõi chất lượng không khí, kịp thời cảnh báo để các đơn vị chủ động kiểm soát ô nhiễm.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường; đồng thời ứng dụng camera và công nghệ để giám sát, “phạt nguội” các vi phạm.

Chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong kiểm tra, giám sát công trình trên địa bàn; tăng cường vệ sinh môi trường, phun nước dập bụi, đặc biệt tại các khu vực đang thi công.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, kiểm soát bụi, bố trí khu vực rửa xe trước khi ra khỏi công trường, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định. Các công trình phải thi công theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”, hạn chế đào mở diện rộng, không thi công trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý, các công trình quy mô lớn phải lắp đặt hệ thống giám sát, camera theo dõi hiện trường; trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ thi công.

Thành phố cũng khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh vi phạm qua ứng dụng iHanoi hoặc các kênh phù hợp, đồng thời yêu cầu công khai kết quả xử lý để tăng tính minh bạch./.