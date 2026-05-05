Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Diệu Hoa

18:16 | 05/05/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Chỉ thị nêu rõ, hiện nay trên địa bàn Thành phố đang triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở … với quy mô lớn để từng bước giải quyết một số “điểm nghẽn” đã được Thành ủy, UBND Thành phố chỉ ra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công nhiều công trình còn chưa đồng bộ, biện pháp thi công các công trình chưa khoa học, hợp lý (nhất là đối với các công trình hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô), công tác hoàn trả hạ tầng (mặt đường, cây xanh,…) sau thi công chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, gây mất mỹ quan đô thị, gây bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và khách du lịch khi thăm quan Hà Nội. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định.

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng. Ảnh: TL

Để khắc phục, Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, đồng thời tổ chức thi công khoa học, an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và môi trường. Trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong kiểm soát bụi, hoàn trả hạ tầng và đảm bảo vệ sinh môi trường phải được xác định rõ và thực hiện nghiêm túc; nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ, giải pháp thi công tiên tiến, hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm thiểu đào mở (nhất là trong khu vực nội thành) để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời phối hợp phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc tại các khu vực thi công. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có nhiệm vụ theo dõi chất lượng không khí, kịp thời cảnh báo để các đơn vị chủ động kiểm soát ô nhiễm.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các phương tiện vận chuyển vật liệu không che chắn, gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường; đồng thời ứng dụng camera và công nghệ để giám sát, “phạt nguội” các vi phạm.

Chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong kiểm tra, giám sát công trình trên địa bàn; tăng cường vệ sinh môi trường, phun nước dập bụi, đặc biệt tại các khu vực đang thi công.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, kiểm soát bụi, bố trí khu vực rửa xe trước khi ra khỏi công trường, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định. Các công trình phải thi công theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”, hạn chế đào mở diện rộng, không thi công trong giờ cao điểm.

Đáng chú ý, các công trình quy mô lớn phải lắp đặt hệ thống giám sát, camera theo dõi hiện trường; trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ thi công.

Thành phố cũng khuyến khích người dân tham gia giám sát, phản ánh vi phạm qua ứng dụng iHanoi hoặc các kênh phù hợp, đồng thời yêu cầu công khai kết quả xử lý để tăng tính minh bạch./.

TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng: Bố trí khu vực rửa xe, thiết bị rửa bánh xe, gầm xe và người trực kiểm soát tại cổng công trường; bảo đảm 100% phương tiện vận chuyển vật liệu, đất đào, phế thải phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi ra khỏi công trường; nghiêm cấm để rơi vãi bùn đất, nước bẩn ra khu vực đường giao thông công cộng. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải xây dựng đúng quy định; phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng bao kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển; vận chuyển đến đúng nơi tiếp nhận, xử lý theo quy định; khuyến khích tái sử dụng chất thải xây dựng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phép để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh.
hà nội chỉ thị thi công dự án xây dựng vệ sinh môi trường

Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn

(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi “nhỏ” cho bài toán lớn của Hà Nội

(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
Bảo vệ môi trường, Cao Bằng hướng tới quản lý rác thải bền vững

(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Cải cách để không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
Gỡ điểm nghẽn chính sách môi trường để kích hoạt tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
