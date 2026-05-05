Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Tùng Linh

17:53 | 05/05/2026
(TBTCO) - Khối lượng giao dịch phiên 5/5 giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, các trader vẫn khá lạc quan vào xu hướng tăng của VN30, giúp giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất tăng trên 1%.
Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến tích cực của chỉ số cơ sở đã giúp các hợp đồng tương lai duy trì xu hướng tăng, dù thanh khoản có phần hạ nhiệt khi giá trị giao dịch giảm nhẹ so với hôm qua. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.038,8 điểm, tăng 1,04% so với phiên trước. Mức tăng trên 1% này đã giúp mở rộng chênh lệch dương lên +6,50 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index.

Tại các kỳ hạn xa hơn, giá hợp đồng tương lai đều tăng dưới 1% nhưng vẫn duy trì trạng thái chênh lệch dương, dao động từ +3,70 điểm đến +2,0 điểm.

Trong khi đó, với các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100, chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở đã chuyển sang trạng thái âm.

Khối lượng mở hợp đồng tương lai tiếp tục tăng trong phiên 5/5 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước. Chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng, các trader vẫn đang lạc quan với xu hướng tăng của VN30. Các vị thế giao dịch đầu cơ giảm. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 đạt 36.593 hợp đồng, tăng gần 9% so với phiên trước, cho thấy nhà đầu tư vẫn tích cực gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm.

Diễn biến trên thị trường phái sinh chịu ảnh hưởng phần nào bởi trạng thái phân hóa trên thị trường chứng khoán cơ sở. VN30-Index kết phiên tăng 17,68 điểm (+0,88%) lên 2.032,30 điểm, duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup.

Các hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương trong bối cảnh thị trường cơ sở tăng điểm nhưng vẫn chủ yếu dựa vào vài trụ cột thay vì có tính lan tỏa cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào xu hướng hồi phục ngắn hạn, nhưng chưa thực sự tin vào một nhịp tăng bền vững. Trong ngắn hạn, ngưỡng 2.000 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với VN30-Index, trong khi vùng 2.050 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh mà cả thị trường cơ sở và phái sinh cần kiểm định./.

Từ khóa:
chứng khoán phái sinh chênh lệch dương khối lượng giao dịch

Chứng khoán tháng 5: Hiệu ứng "Sell in May" không còn là rào cản, xu hướng tích lũy đi lên vẫn chiếm ưu thế

Chứng khoán tháng 5: Hiệu ứng “Sell in May” không còn là rào cản, xu hướng tích lũy đi lên vẫn chiếm ưu thế

(TBTCO) - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 5 với trạng thái "nhạy cảm" hơn khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn dần phản ánh vào giá, trong khi áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng. Dù vậy, nền tảng trung hạn của thị trường vẫn được củng cố nhờ kỳ vọng nâng hạng, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự cải thiện của dòng tiền. Điều này đặt ra kịch bản vận động theo hướng tích lũy, rung lắc xen kẽ, thay vì đảo chiều xu hướng.
Thanh khoản thị trường trái phiếu giảm sâu trong tuần nghỉ lễ

Thanh khoản thị trường trái phiếu giảm sâu trong tuần nghỉ lễ

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tuần từ 27/4 - 1/5 giảm mạnh xuống 39,6 nghìn tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 76,2 nghìn tỷ đồng của tuần trước đó.
Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

(TBTCO) - Trong tháng 4/2026, khối tự doanh tại các công ty chứng khoán bất ngờ giao dịch mạnh trên sàn UPCoM với giá trị giao dịch tăng gần 80% so với tháng trước. Tâm điểm là cổ phiếu HNG.
Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục giữ trạng thái bán ròng. Tuy nhiên, có sự phân hóa mạnh trong giao dịch của nhóm này. Một số cổ phiếu vẫn được gom mạnh với giá trị mua ròng trên trăm tỷ đồng như cổ phiếu của Tasco (HUT) và PVPower (POW).
Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và Công ty cổ phần Beton 6 do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 4/5 mở đầu tháng mới trong trạng thái thận trọng khi VN-Index gần như đi ngang. Áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn, khiến chỉ số thiếu động lực bứt phá dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tích cực.
Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan, mã Ck: MSN) ghi nhận mức lợi nhuận quý I/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Với kết quả tích cực, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đạt 4.600 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
