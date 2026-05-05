Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến tích cực của chỉ số cơ sở đã giúp các hợp đồng tương lai duy trì xu hướng tăng, dù thanh khoản có phần hạ nhiệt khi giá trị giao dịch giảm nhẹ so với hôm qua. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.038,8 điểm, tăng 1,04% so với phiên trước. Mức tăng trên 1% này đã giúp mở rộng chênh lệch dương lên +6,50 điểm so với chỉ số cơ sở VN30-Index.

Tại các kỳ hạn xa hơn, giá hợp đồng tương lai đều tăng dưới 1% nhưng vẫn duy trì trạng thái chênh lệch dương, dao động từ +3,70 điểm đến +2,0 điểm.

Trong khi đó, với các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100, chênh lệch giữa giá hợp đồng và chỉ số cơ sở đã chuyển sang trạng thái âm.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước. Chuyên gia từ Chứng khoán SHS cho rằng, các trader vẫn đang lạc quan với xu hướng tăng của VN30. Các vị thế giao dịch đầu cơ giảm. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G5000 đạt 36.593 hợp đồng, tăng gần 9% so với phiên trước, cho thấy nhà đầu tư vẫn tích cực gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm.

Diễn biến trên thị trường phái sinh chịu ảnh hưởng phần nào bởi trạng thái phân hóa trên thị trường chứng khoán cơ sở. VN30-Index kết phiên tăng 17,68 điểm (+0,88%) lên 2.032,30 điểm, duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup.

Các hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương trong bối cảnh thị trường cơ sở tăng điểm nhưng vẫn chủ yếu dựa vào vài trụ cột thay vì có tính lan tỏa cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào xu hướng hồi phục ngắn hạn, nhưng chưa thực sự tin vào một nhịp tăng bền vững. Trong ngắn hạn, ngưỡng 2.000 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với VN30-Index, trong khi vùng 2.050 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh mà cả thị trường cơ sở và phái sinh cần kiểm định./.