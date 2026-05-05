Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Tấn Minh

17:55 | 05/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/5) ghi nhận phiên phục hồi mạnh về điểm số khi VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy đà tăng chưa thực sự bền vững.
VN-Index tăng hơn 20 điểm

Sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng, sau đó phục hồi tốt trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu hàng đầu trong thị trường và nhóm năng lượng. Thị trường tăng điểm tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên mức 1.874,85 điểm, tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 5/5.
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 5/5 có: VIC (+12,71), VHM (+8,51), VPB (+1,83), BSR (+1,68), VPL (+1,10)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,40), GVR (-0,70), NVL (-0,57), ACB (-0,53), HPG (-0,48)...

Thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 97 mã tăng giá, 57 mã giữ giá tham chiếu và 213 mã giảm giá.

VN-Index tăng hơn 1% (1,12%), tuy nhiên độ mở nhóm ngành có yếu tố cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, dầu khí và cảng biển là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản khu công nghiệp, thép và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +17,68 điểm, lên mức 2.032,3 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 17 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện nhưng vẫn thấp hơn khối lượng khớp lệnh trung bình 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 775 triệu cổ phiếu (+11,71%), tương đương giá trị đạt 22.395 tỷ đồng (+5,59%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều với chỉ số VN-Index khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -2,62 điểm, về mức 247,42 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm -0,45 điểm về mức 127,26 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -996 tỷ đồng. POW 143 tỷ đồng, VHM 69 tỷ đồng và PVT 69 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -426 tỷ đồng, HPG -285 tỷ đồng, FPT -134 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 15 tỷ đồng

Dòng tiền chưa có sự lan tỏa

Một lần nữa, tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” lại rong ruổi VN-Index qua kỳ nghỉ lễ khi điểm số cải thiện ấn tượng trong bối cảnh độ mở bao trùm bởi sắc đỏ và sự phân hóa nặng nề giữa các nhóm ngành. Dẫn đầu đà tăng và đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường chung là những cái tên quen thuộc nhà họ Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) cùng với sự dẫn dắt của những cổ phiếu đầu ngành có sức bật đáng ghi nhận như BSR (Dầu khí), GEE (Điện).

Bên cạnh đó, mặc dù tăng/giảm đan xen, nhóm ngân hàng ghi nhận dấu hiệu thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên chiều nhờ nỗ lực ngược dòng của VPB giúp diễn biến chung của ngành trở nên tương đối khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, số đông các cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và đặc biệt là NVL dường như đang lún vào “vết xe đổ” của VCG, DGC, PC1 khi đã là phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận lượng lớn cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn.

VN-Index bật tăng mạnh về điểm số, song biên độ tăng điểm bị chi phối phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo diễn biến nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí hôm nay bùng nổ bởi lực cầu mạnh từ nhà đầu tư trong nước. GAS và PLX, hai mã đầu ngành dầu khí, đóng cửa trên tham chiếu khoảng 1,5%. BSR cũng nối dài trạng thái hưng phấn với mức tăng 6% lên 26.750 đồng. Các mã vốn hóa vừa như PVC, PVT, POW, OIL cũng tích lũy 1 - 4% so với tham chiếu.

Đối lập với cổ phiếu dầu khí, hầu hết nhóm ngành khác chịu áp lực bán quyết liệt. Điển hình như nhóm ngân hàng có đến hai phần ba cổ phiếu chốt phiên dưới tham chiếu, mức giảm dao động 1 - 2%. Trụ đỡ của nhóm này là VPB và LPB khi cả hai cùng tăng hơn 2% so với tham chiếu.

Trong nhóm bất động sản, Novaland tiếp tục bị bán tháo và giảm hết biên độ còn 17.800 đồng. Mã này đóng cửa trong tình trạng trắng bên mua, trong khi khối lượng chờ bán giá sàn lên đến 44,6 triệu đơn vị. Cổ phiếu bất động sản khác như Nam Long, Khang Điền, DIC Corp, TTC Land... cũng mất trên 2%. Cổ phiếu ngành thép cũng chìm trong sắc đỏ. NKG mất 2,4%, còn HPG giảm hơn 1%. Tương tự, nhóm chứng khoán ghi nhận mã giảm nhiều hơn tăng.

VN-Index bật tăng mạnh về điểm số, song biên độ tăng điểm bị chi phối phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin” trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm giá. Thanh khoản phiên hôm nay có cải thiện nhẹ so với phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng hiện tại của thị trường chung bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin” mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nên tín hiệu tích cực chưa được xác nhận./.

Chứng khoán phái sinh ngày 4/5: Thanh bứt tốc sau kỳ nghỉ lễ dài

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 29/4: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ

TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Chứng khoán tháng 5: Hiệu ứng “Sell in May” không còn là rào cản, xu hướng tích lũy đi lên vẫn chiếm ưu thế

(TBTCO) - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 5 với trạng thái “nhạy cảm” hơn khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn dần phản ánh vào giá, trong khi áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng. Dù vậy, nền tảng trung hạn của thị trường vẫn được củng cố nhờ kỳ vọng nâng hạng, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự cải thiện của dòng tiền. Điều này đặt ra kịch bản vận động theo hướng tích lũy, rung lắc xen kẽ, thay vì đảo chiều xu hướng.
Thanh khoản thị trường trái phiếu giảm sâu trong tuần nghỉ lễ

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

(TBTCO) - Trong tháng 4/2026, khối tự doanh tại các công ty chứng khoán bất ngờ giao dịch mạnh trên sàn UPCoM với giá trị giao dịch tăng gần 80% so với tháng trước. Tâm điểm là cổ phiếu HNG.
Khối ngoại chi hơn 200 tỷ đồng, mua thỏa thuận cổ phiếu Tasco

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và Công ty cổ phần Beton 6 do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
Ngân hàng hạ mục tiêu tăng lợi nhuận xuống 13,5%, tín dụng bị “ghìm” bởi tốc độ huy động vốn

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện "biến tướng" công suất lớn tràn ra đường

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

GSPC +52.95
DJI +282.70
IXIC +226.57
NYA +71.87
XAX +104.03
BUK100P -20.66
RUT +37.26
VIX -0.83
FTSE -183.57
GDAXI +283.38
FCHI +46.90
STOXX50E +72.77
N100 +18.87
BFX +85.21
MOEX.ME -0.11
HSI -197.27
STI -3.70
AXJO -16.60
AORD -20.50
BSESN -251.61
JKSE +85.15
KLSE +7.66
NZ50 -61.98
KS11 +338.12
TWII +64.15
GSPTSE +62.90
BVSP +643.98
MXX +817.62
IPSA +111.77
MERV +385.00
TA125.TA +40.53
CASE30 +584.10
JN0U.JO +58.31
DX-Y.NYB +0.02
125904-USD-STRD +7.34
XDB +0.24
XDE +0.09
000001.SS +4.65
N225 +228.22
XDN -0.19
XDA +0.17
