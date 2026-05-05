Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

VN-Index tăng hơn 20 điểm

Sau 2 phiên liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh, VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng, sau đó phục hồi tốt trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu hàng đầu trong thị trường và nhóm năng lượng. Thị trường tăng điểm tốt trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện. Kết phiên, VN-Index tăng 20,79 điểm (+1,12%) lên mức 1.874,85 điểm, tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 5/5.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 5/5 có: VIC (+12,71), VHM (+8,51), VPB (+1,83), BSR (+1,68), VPL (+1,10)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-1,40), GVR (-0,70), NVL (-0,57), ACB (-0,53), HPG (-0,48)...

Thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 97 mã tăng giá, 57 mã giữ giá tham chiếu và 213 mã giảm giá.

VN-Index tăng hơn 1% (1,12%), tuy nhiên độ mở nhóm ngành có yếu tố cân bằng với 11/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, dầu khí và cảng biển là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản khu công nghiệp, thép và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +17,68 điểm, lên mức 2.032,3 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 17 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện nhưng vẫn thấp hơn khối lượng khớp lệnh trung bình 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 775 triệu cổ phiếu (+11,71%), tương đương giá trị đạt 22.395 tỷ đồng (+5,59%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều với chỉ số VN-Index khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -2,62 điểm, về mức 247,42 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm -0,45 điểm về mức 127,26 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -996 tỷ đồng. POW 143 tỷ đồng, VHM 69 tỷ đồng và PVT 69 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, ACB -426 tỷ đồng, HPG -285 tỷ đồng, FPT -134 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 15 tỷ đồng

Dòng tiền chưa có sự lan tỏa

Một lần nữa, tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” lại rong ruổi VN-Index qua kỳ nghỉ lễ khi điểm số cải thiện ấn tượng trong bối cảnh độ mở bao trùm bởi sắc đỏ và sự phân hóa nặng nề giữa các nhóm ngành. Dẫn đầu đà tăng và đóng góp lượng lớn điểm số cho thị trường chung là những cái tên quen thuộc nhà họ Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) cùng với sự dẫn dắt của những cổ phiếu đầu ngành có sức bật đáng ghi nhận như BSR (Dầu khí), GEE (Điện).

Bên cạnh đó, mặc dù tăng/giảm đan xen, nhóm ngân hàng ghi nhận dấu hiệu thu hẹp đáng kể biên độ giảm trong phiên chiều nhờ nỗ lực ngược dòng của VPB giúp diễn biến chung của ngành trở nên tương đối khởi sắc.

Ở chiều ngược lại, số đông các cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và đặc biệt là NVL dường như đang lún vào “vết xe đổ” của VCG, DGC, PC1 khi đã là phiên thứ hai liên tiếp ghi nhận lượng lớn cổ phiếu chờ bán ở mức giá sàn.

Xét theo diễn biến nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí hôm nay bùng nổ bởi lực cầu mạnh từ nhà đầu tư trong nước. GAS và PLX, hai mã đầu ngành dầu khí, đóng cửa trên tham chiếu khoảng 1,5%. BSR cũng nối dài trạng thái hưng phấn với mức tăng 6% lên 26.750 đồng. Các mã vốn hóa vừa như PVC, PVT, POW, OIL cũng tích lũy 1 - 4% so với tham chiếu.

Đối lập với cổ phiếu dầu khí, hầu hết nhóm ngành khác chịu áp lực bán quyết liệt. Điển hình như nhóm ngân hàng có đến hai phần ba cổ phiếu chốt phiên dưới tham chiếu, mức giảm dao động 1 - 2%. Trụ đỡ của nhóm này là VPB và LPB khi cả hai cùng tăng hơn 2% so với tham chiếu.

Trong nhóm bất động sản, Novaland tiếp tục bị bán tháo và giảm hết biên độ còn 17.800 đồng. Mã này đóng cửa trong tình trạng trắng bên mua, trong khi khối lượng chờ bán giá sàn lên đến 44,6 triệu đơn vị. Cổ phiếu bất động sản khác như Nam Long, Khang Điền, DIC Corp, TTC Land... cũng mất trên 2%. Cổ phiếu ngành thép cũng chìm trong sắc đỏ. NKG mất 2,4%, còn HPG giảm hơn 1%. Tương tự, nhóm chứng khoán ghi nhận mã giảm nhiều hơn tăng.

VN-Index bật tăng mạnh về điểm số, song biên độ tăng điểm bị chi phối phần lớn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin” trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều giảm giá. Thanh khoản phiên hôm nay có cải thiện nhẹ so với phiên trước, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định xu hướng tăng hiện tại của thị trường chung bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin” mà chưa có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nên tín hiệu tích cực chưa được xác nhận./.