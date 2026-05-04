Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Kỳ Phương

15:36 | 04/05/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan, mã Ck: MSN) ghi nhận mức lợi nhuận quý I/2026 cao nhất từ trước đến nay, với lợi nhuận sau đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Với kết quả tích cực, Masan kỳ vọng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đạt 4.600 tỷ đồng.
Một số sản phẩm của Tập đoàn Masan

Theo đó, báo cáo tài chính cho thấy, kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Masan ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tăng lên 2.455 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ, phản ánh tăng trưởng lan tỏa trên toàn hệ sinh thái.

Cụ thể, WinCommerce-công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng có lợi nhuận, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 204 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%. Kết quả được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng tăng, mở rộng mạng lưới kỷ luật và hiệu quả vận hành cải thiện.

WinCommerce mở mới thuần 225 cửa hàng trong quý I/2026, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 4.817 điểm bán. Đáng chú ý, 100% số cửa hàng mở mới đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý.

Mô hình minimart đạt tăng trưởng LFL 11,8% trong quý I/2026, cao hơn mức 8,6% của quý I/2025. Mô hình siêu thị đạt tăng trưởng LFL 19,9% trong quý I/2026, cao hơn mức 6,1% của quý I/2025, nhờ chương trình nâng cấp cửa hàng giúp gia tăng lưu lượng khách.

Đồng thời, mô hình siêu thị ghi nhận EBIT dương với biên lợi nhuận 3,5%, cải thiện 386 điểm cơ bản sovới cùng kỳ. Tính đến tháng 3/2026, đã có 60 siêu thị hoàn tất nâng cấp, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước cuối năm.

Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý I/2026 đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Doanh thu quý I/2026 của Masan MEATLife đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 147 tỷ đồng, tăng 27,2%. EBIT tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, với biên EBIT đạt 7,4%, cải thiện 450 điểm cơ bản, nhờ cả mảng thịt tươi và thịt chế biến cùng hưởng lợi từ hiệu quả quy mô cao hơn và giá trị tạo ra trên mỗi con heo thương phẩm được nâng lên. Tổng doanh thu của Masan MEATLife tại hệ thống WinCommerce tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Phuc Long Heritage ghi nhận doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 34,0% so với cùng kỳ. Biên EBITDA đạt 20,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,3%. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi kênh giao hàng mở rộng và năng suất tại cửa hàng cải thiện rõ nét, với doanh thu trung bình ngày LFL (ADS) của các cửa hàng tiêu chuẩn đạt 26,3 triệu đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Masan High-Tech Materials ghi nhận lợi nhuận sau thuế theo quý cao kỷ lục, đạt 537 tỷ đồng trong quý I/2026, so với khoản lỗ 222 tỷ đồng của quý I/2025, nhờ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, hiệu quả vận hành cải thiện và chi phí lãi vay thuần giảm xuống.

Bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, khoản lợi nhuận từ Techcombank tiếp tục đóng góp đáng kể, đạt 1.316 tỷ đồng trong quý I, tăng 12% so với cùng kỳ, qua đó bổ trợ thêm cho bức tranh lợi nhuận chung của Tập đoàn./.

Phía Masan cho biết, tiếp nối kết quả quý I/2026 cao kỷ lục, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của Masan ước đạt lần lượt 51.500 tỷ đồng và 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng tương ứng 38% và 76% so với cùng kỳ.
Kỳ Phương
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
(TBTCO) - Cập nhật từ các Đại hội đồng cổ đông, S&I Ratings cho biết, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân khoảng 13,5% năm 2026, thấp hơn mức 16% của năm trước, trong bối cảnh bất định đến từ môi trường vĩ mô thế giới. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng tín dụng gắn chặt hơn với huy động vốn, tốc độ huy động không theo kịp trở thành yếu tố kìm hãm đà tăng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các cú sốc bên ngoài, mà còn đang từng bước chuyển mình theo hướng bền vững hơn. Sự thay đổi trong cấu trúc dòng tiền, vai trò điều hành chủ động của cơ quan quản lý cùng nền tảng vĩ mô ổn định đang tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới, nơi cơ hội dài hạn được định hình rõ nét hơn.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 744,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 149,52 tỷ đồng.
(TBTCO) - Trong hành trình hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với nội lực ngày càng được củng cố. Trong bức tranh đó, ngành quỹ đang cho thấy những tín hiệu tăng tốc trong chặng đường mới.
(TBTCO) - Những chuyển biến trong cách thức vận hành cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đang tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế gia tăng, dư địa mở rộng và vai trò của kênh huy động này ngày càng rõ nét.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; mã Ck: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh thông qua tối ưu hóa khai thác vận hành, mở rộng mạng bay quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho phát triển hệ sinh thái hàng không trong tương lai.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
