Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Một số sản phẩm của Tập đoàn Masan

Theo đó, báo cáo tài chính cho thấy, kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Masan ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động (EBIT) của nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tăng lên 2.455 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ, phản ánh tăng trưởng lan tỏa trên toàn hệ sinh thái.

Cụ thể, WinCommerce-công ty vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng có lợi nhuận, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 204 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận 1,8%. Kết quả được thúc đẩy bởi lưu lượng khách hàng tăng, mở rộng mạng lưới kỷ luật và hiệu quả vận hành cải thiện.

WinCommerce mở mới thuần 225 cửa hàng trong quý I/2026, nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên 4.817 điểm bán. Đáng chú ý, 100% số cửa hàng mở mới đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý.

Mô hình minimart đạt tăng trưởng LFL 11,8% trong quý I/2026, cao hơn mức 8,6% của quý I/2025. Mô hình siêu thị đạt tăng trưởng LFL 19,9% trong quý I/2026, cao hơn mức 6,1% của quý I/2025, nhờ chương trình nâng cấp cửa hàng giúp gia tăng lưu lượng khách.

Đồng thời, mô hình siêu thị ghi nhận EBIT dương với biên lợi nhuận 3,5%, cải thiện 386 điểm cơ bản sovới cùng kỳ. Tính đến tháng 3/2026, đã có 60 siêu thị hoàn tất nâng cấp, phần còn lại dự kiến hoàn thành trước cuối năm.

Masan Consumer ghi nhận doanh thu quý I/2026 đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Doanh thu quý I/2026 của Masan MEATLife đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 147 tỷ đồng, tăng 27,2%. EBIT tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, với biên EBIT đạt 7,4%, cải thiện 450 điểm cơ bản, nhờ cả mảng thịt tươi và thịt chế biến cùng hưởng lợi từ hiệu quả quy mô cao hơn và giá trị tạo ra trên mỗi con heo thương phẩm được nâng lên. Tổng doanh thu của Masan MEATLife tại hệ thống WinCommerce tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Phuc Long Heritage ghi nhận doanh thu thuần đạt 569 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 34,0% so với cùng kỳ. Biên EBITDA đạt 20,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,3%. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi kênh giao hàng mở rộng và năng suất tại cửa hàng cải thiện rõ nét, với doanh thu trung bình ngày LFL (ADS) của các cửa hàng tiêu chuẩn đạt 26,3 triệu đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Masan High-Tech Materials ghi nhận lợi nhuận sau thuế theo quý cao kỷ lục, đạt 537 tỷ đồng trong quý I/2026, so với khoản lỗ 222 tỷ đồng của quý I/2025, nhờ mặt bằng giá hàng hóa thuận lợi hơn, hiệu quả vận hành cải thiện và chi phí lãi vay thuần giảm xuống.

Bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, khoản lợi nhuận từ Techcombank tiếp tục đóng góp đáng kể, đạt 1.316 tỷ đồng trong quý I, tăng 12% so với cùng kỳ, qua đó bổ trợ thêm cho bức tranh lợi nhuận chung của Tập đoàn./.