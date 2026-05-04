Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Hà Phương

16:35 | 04/05/2026
(TBTCO) - Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - đã diễn ra chiều nay, ngày 4/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4/2026; những điểm mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 5 và thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP.

Đề nghị các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, tinh thần của Quy chế là bám sát, tuân thủ các quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng của Nhà nước đối với Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm.

Về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ, phân tích sâu hơn về diễn biến tình hình, đặc biệt những vấn đề liên quan đến lạm phát, xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng trong các ngành, các lĩnh vực gắn với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ Nhất về kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, diễn biến tình hình và khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội giao.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung rà soát việc triển khai các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có giải pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới./.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên Chính phủ khóa XVI Thủ tướng Lê Minh Hưng

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc triển khai rà soát, đánh giá tiêu chuẩn đô thị và thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Sri Lanka từ ngày 7/5

(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7/5 đến ngày 8/5/2026.
Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026, nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(TBTCO) - Ngày 2/5/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.
Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

(TBTCO) - Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.
Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

(TBTCO) - Thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/6/2026, theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/4/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
