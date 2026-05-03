Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Khánh Linh

18:34 | 03/05/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026, nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Kế hoạch được xây dựng gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô, đồng thời hướng tới thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong quá trình thi hành Luật Thủ đô, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân.

Theo đó, TP. Hà Nội yêu cầu triển khai theo nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thi hành luật. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; đồng thời khẩn trương xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Thủ đô. Trong đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì tham mưu các nội dung quan trọng, bao gồm việc trình ban hành nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu chủ động xây dựng các nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách mới đối với những vấn đề chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc cần cơ chế đặc thù, bảo đảm có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, với đợt cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6/2026. Các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền trong “khung giờ vàng”, góp phần đưa chính sách đến gần người dân.

Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan; xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ với HĐND thành phố và Chính phủ.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc thành phố, UBND cấp xã về việc lập dự toán, bố trí kinh phí để triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch này; chủ động rà soát về việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của TP. Hà Nội trong các lĩnh vực theo khả năng bố trí ngân sách các cấp của thành phố; hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá, giá dịch vụ trong các lĩnh vực...

UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản thi hành, nhằm bảo đảm luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả ngay khi có hiệu lực. Kế hoạch số 176/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành ngày 1/5, nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung của Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(TBTCO) - Ngày 2/5/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.
Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

(TBTCO) - Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam

(TBTCO) - Sáng ngày 2/5, tại Hà Nội, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bà Takaichi đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025.
Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6/2026

(TBTCO) - Thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/6/2026, theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/4/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

Hơn 180 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ

(TBTCO) - 163 văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung đồng bộ, theo đó, 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa.
Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

Hải Phòng sẽ tổ chức sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với vận hành chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp gắn với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
