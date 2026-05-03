Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Kế hoạch được xây dựng gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô, đồng thời hướng tới thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong quá trình thi hành Luật Thủ đô, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân.

Theo đó, TP. Hà Nội yêu cầu triển khai theo nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thi hành luật. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới; đồng thời khẩn trương xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Thủ đô. Trong đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì tham mưu các nội dung quan trọng, bao gồm việc trình ban hành nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu chủ động xây dựng các nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách mới đối với những vấn đề chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc cần cơ chế đặc thù, bảo đảm có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, với đợt cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6/2026. Các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền trong “khung giờ vàng”, góp phần đưa chính sách đến gần người dân.

Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật liên quan; xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc triển khai; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ với HĐND thành phố và Chính phủ.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc thành phố, UBND cấp xã về việc lập dự toán, bố trí kinh phí để triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch này; chủ động rà soát về việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của TP. Hà Nội trong các lĩnh vực theo khả năng bố trí ngân sách các cấp của thành phố; hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá, giá dịch vụ trong các lĩnh vực...