Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Theo đó, trước tiên Thành phố sẽ ban hành ngay các Kế hoạch để tổ chức thi hành Luật như: tuyên truyền phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc ban hành văn bản thi hành Luật đảm bảo tiến độ, chất lượng đúng với tinh thần của Luật Thủ đô (sửa đổi).

HĐND TP. Hà Nội xây dựng và tổ chức các kỳ họp chuyên đề và định kỳ để xem xét thông qua các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), kế hoạch ban hành văn bản đối với văn thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trên nguyên tắc triển khai, xác định nội dung nào đã rõ, có thể làm ngay thì triển khai ngay; nội dung cần nghiên cứu sâu sẽ thực hiện theo lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện việc rà soát, xác định các nội dung cần ban hành văn bản quy định chi tiết, trong đó có các chính sách sẽ được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Luật Thủ đô (sửa đổi) đã kế thừa quy định Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 để ban hành ngay đảm bảo chính sách thực thi liên tục, những chính sách mới quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chiều 23/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với hơn 190 thẩm quyền được giao cho chính quyền thành phố Hà Nội. Đây là những điểm đột phá để Thủ đô phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, phân công các sở, ngành, đơn vị thành phố tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản thi hành Luật song song dự thảo khi xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đến thời điểm Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có hơn 110 nội dung trong hơn 150 nội dung giao thẩm quyền quy định cho thành phố đã được chuẩn bị, còn lại những nội dung giao thẩm quyền chung và có tính chất dài hạn sẽ được thành phố nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển của Thủ đô.

Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Hà Nội, mà còn đối với cả nước, góp phần giúp Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm với vai trò là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia. Ảnh: TL

Thành phố cũng đã chuẩn bị nguồn lực tài chính, con người bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách được Trung ương trao cho thành phố quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cùng với đó, thành phố chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mời các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng văn bản cũng như thực thi, tăng cường công khai, minh bạch và giám sát trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Đặc biệt là tăng cường sự phối hợp các cơ quan của Thành phố, Thành ủy – HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để đảm bảo thống nhất việc xây dựng, ban hành và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để bảo đảm việc thực thi Luật Thủ đô (sửa đổi) đúng, hiệu quả và minh bạch, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thêm, Thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) thuộc phạm vi quản lý, xử lý trách nhiệm về những vi phạm, yếu kém xảy ra trong công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô;

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình về sử dụng quỹ đất, thực hiện dự án đầu tư, thủ tục hành chính và các nội dung khác theo quy định của pháp luật để nhân dân được biết, tham gia ý kiến, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật này;

Nghiêm túc chấp hành các quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi) giám sát, báo cáo, kiểm tra, thanh tra của cơ quan Trung ương trong quá trình thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố...

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản, lãnh đạo TP. Hà Nội tin tưởng Luật Thủ đô (sửa đổi) khi được ban hành sẽ trở thành động lực quan trọng, tạo bứt phá cho Hà Nội phát triển nhanh, mạnh và bền vững.