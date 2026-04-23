Đầu tư

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Diệu Hoa

[email protected]
18:46 | 23/04/2026
(TBTCO) - Sau khi Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, để chuẩn bị cho việc Luật Thủ đô (sửa đổi) được triển khai thi hành, Hà Nội sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật vào cuộc sống.
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Theo đó, trước tiên Thành phố sẽ ban hành ngay các Kế hoạch để tổ chức thi hành Luật như: tuyên truyền phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc ban hành văn bản thi hành Luật đảm bảo tiến độ, chất lượng đúng với tinh thần của Luật Thủ đô (sửa đổi).

HĐND TP. Hà Nội xây dựng và tổ chức các kỳ họp chuyên đề và định kỳ để xem xét thông qua các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), kế hoạch ban hành văn bản đối với văn thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố trên nguyên tắc triển khai, xác định nội dung nào đã rõ, có thể làm ngay thì triển khai ngay; nội dung cần nghiên cứu sâu sẽ thực hiện theo lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện việc rà soát, xác định các nội dung cần ban hành văn bản quy định chi tiết, trong đó có các chính sách sẽ được tiếp tục thực hiện trên cơ sở Luật Thủ đô (sửa đổi) đã kế thừa quy định Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 để ban hành ngay đảm bảo chính sách thực thi liên tục, những chính sách mới quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chiều 23/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khóa XVI vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với hơn 190 thẩm quyền được giao cho chính quyền thành phố Hà Nội. Đây là những điểm đột phá để Thủ đô phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, phân công các sở, ngành, đơn vị thành phố tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản thi hành Luật song song dự thảo khi xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đến thời điểm Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có hơn 110 nội dung trong hơn 150 nội dung giao thẩm quyền quy định cho thành phố đã được chuẩn bị, còn lại những nội dung giao thẩm quyền chung và có tính chất dài hạn sẽ được thành phố nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển của Thủ đô.

Luật Thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Hà Nội, mà còn đối với cả nước, góp phần giúp Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm với vai trò là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia. Ảnh: TL

Thành phố cũng đã chuẩn bị nguồn lực tài chính, con người bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách được Trung ương trao cho thành phố quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cùng với đó, thành phố chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mời các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng văn bản cũng như thực thi, tăng cường công khai, minh bạch và giám sát trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Đặc biệt là tăng cường sự phối hợp các cơ quan của Thành phố, Thành ủy – HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để đảm bảo thống nhất việc xây dựng, ban hành và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để bảo đảm việc thực thi Luật Thủ đô (sửa đổi) đúng, hiệu quả và minh bạch, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thêm, Thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) thuộc phạm vi quản lý, xử lý trách nhiệm về những vi phạm, yếu kém xảy ra trong công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô;

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình về sử dụng quỹ đất, thực hiện dự án đầu tư, thủ tục hành chính và các nội dung khác theo quy định của pháp luật để nhân dân được biết, tham gia ý kiến, giám sát việc thực hiện các quy định của Luật này;

Nghiêm túc chấp hành các quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi) giám sát, báo cáo, kiểm tra, thanh tra của cơ quan Trung ương trong quá trình thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố...

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản, lãnh đạo TP. Hà Nội tin tưởng Luật Thủ đô (sửa đổi) khi được ban hành sẽ trở thành động lực quan trọng, tạo bứt phá cho Hà Nội phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP. Hà Nội cho biết thêm, để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống ngay sau khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, công tác truyền thông, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân, doanh nghiệp hiểu và đồng hành cùng chính quyền...
Diệu Hoa
Từ khóa:
Luật Thủ đô (sửa đổi) hà nội

Bài liên quan

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

Dành cho bạn

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Đọc thêm

Khởi công dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1

(TBTCO) - Ngày 23/4/2026, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Đây là dự án điện gió đầu tiên của địa phương, có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn mới.
Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

(TBTCO) - Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là một bước cụ thể để thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phân cấp và trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Những áp lực từ chi phí vốn, lạm phát và biến động toàn cầu đang đặt ra thách thức lớn cho tăng trưởng. Theo các chuyên gia, nếu tận dụng tốt cơ hội chuyển đổi mô hình, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam hoàn toàn có thể “mở khóa” các động lực mới, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Thành phố Huế đang xây dựng Đề án đề xuất cơ chế đặc thù mới theo ba nhóm lớn: huy động nguồn lực, hoàn thiện thể chế và tăng cường phân cấp, phân quyền để đề xuất Trung ương sau khi Nghị quyết 38 hết hiệu lực.
Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

(TBTCO) - Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép dành 30% các gói thầu về đầu tư công cho doanh nghiệp vừa tham gia. Hiện cả nước có khoảng 50 - 60 nghin doanh nghiệp quy mô vừa.
Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn. Dự án có quy mô gần 348ha, tổng vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Tín dụng chảy sai chỗ, “Việt Nam chạy maraton bằng đôi chân bị trói”

(TBTCO) - Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, một vấn đề lớn của nền kinh tế hiện nay là tín dụng chảy sai chỗ, chủ yếu vào bất động sản, khiến “Việt Nam đang chạy marathon với đôi chân bị trói, vốn bị giam trong tài sản đầu cơ thay vì chảy vào nơi tạo ra giá trị thực".
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

