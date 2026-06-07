Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

|
GSPC -200.57
07/06 | -200.57
(7,383.74 -200.57 (-2.64%))
|
DJI -695.15
07/06 | -695.15
(50,866.78 -695.15 (-1.35%))
|
IXIC -1,121.53
07/06 | -1,121.53
(25,709.43 -1,121.53 (-4.18%))
|
NYA -316.27
07/06 | -316.27
(23,256.50 -316.27 (-1.34%))
|
XAX -383.77
07/06 | -383.77
(8,404.70 -383.77 (-4.37%))
|
BUK100P +2.42
07/06 | +2.42
(1,030.62 +2.42 (+0.24%))
|
RUT -101.83
07/06 | -101.83
(2,833.50 -101.83 (-3.47%))
|
VIX +6.11
07/06 | +6.11
(21.51 +6.11 (+39.68%))
|
FTSE +7.73
07/06 | +7.73
(10,368.05 +7.73 (+0.07%))
|
GDAXI -185.90
07/06 | -185.90
(24,759.05 -185.90 (-0.75%))
|
FCHI -26.05
07/06 | -26.05
(8,218.24 -26.05 (-0.32%))
|
STOXX50E -41.26
07/06 | -41.26
(6,062.07 -41.26 (-0.68%))
|
N100 -9.10
07/06 | -9.10
(1,857.70 -9.10 (-0.49%))
|
BFX +41.27
07/06 | +41.27
(5,579.60 +41.27 (+0.75%))
|
MOEX.ME -0.11
07/06 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -291.45
07/06 | -291.45
(24,961.95 -291.45 (-1.15%))
|
STI -17.57
07/06 | -17.57
(5,049.96 -17.57 (-0.35%))
|
AXJO -61.00
07/06 | -61.00
(8,625.10 -61.00 (-0.70%))
|
AORD -61.00
07/06 | -61.00
(8,855.90 -61.00 (-0.68%))
|
BSESN -116.66
07/06 | -116.66
(74,243.34 -116.66 (-0.16%))
|
JKSE -245.02
07/06 | -245.02
(5,594.77 -245.02 (-4.20%))
|
KLSE +10.17
07/06 | +10.17
(1,693.43 +10.17 (+0.60%))
|
NZ50 +60.36
07/06 | +60.36
(13,161.97 +60.36 (+0.46%))
|
KS11 -478.82
07/06 | -478.82
(8,160.59 -478.82 (-5.54%))
|
TWII -606.52
07/06 | -606.52
(45,070.94 -606.52 (-1.33%))
|
GSPTSE -803.61
07/06 | -803.61
(34,413.45 -803.61 (-2.28%))
|
BVSP -1,311.50
07/06 | -1,311.50
(169,019.12 -1,311.50 (-0.77%))
|
MXX -1,250.80
07/06 | -1,250.80
(66,141.38 -1,250.80 (-1.86%))
|
IPSA -30.95
07/06 | -30.95
(10,273.09 -30.95 (-0.30%))
|
MERV -89,894.50
07/06 | -89,894.50
(3,084,616.75 -89,894.50 (-2.83%))
|
TA125.TA +25.46
07/06 | +25.46
(4,231.82 +25.46 (+0.61%))
|
CASE30 +88.10
07/06 | +88.10
(52,652.50 +88.10 (+0.17%))
|
JN0U.JO -154.14
07/06 | -154.14
(6,755.97 -154.14 (-2.23%))
|
DX-Y.NYB +0.00
07/06 | +0.00
(100.07 +0.00 (+0.00%))
|
125904-USD-STRD -25.01
07/06 | -25.01
(2,737.58 -25.01 (-0.91%))
|
XDB -0.85
07/06 | -0.85
(133.41 -0.85 (-0.63%))
|
XDE -0.92
07/06 | -0.92
(115.22 -0.92 (-0.79%))
|
000001.SS -30.04
07/06 | -30.04
(4,027.74 -30.04 (-0.74%))
|
N225 -882.57
07/06 | -882.57
(66,588.12 -882.57 (-1.31%))
|
XDN -0.12
07/06 | -0.12
(62.37 -0.12 (-0.20%))
|
XDA -0.97
07/06 | -0.97
(70.42 -0.97 (-1.36%))