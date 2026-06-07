Chứng khoán

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
06:24 | 07/06/2026
(TBTCO) - Tháng 5/2026, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 33.630 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 159.186 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch quý II/2026 và đạt 32% kế hoạch phát hành của năm 2026.
aa
Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
trái phiếu chính phủ sở giao dịch chứng khoán hà nội 5 tháng đầu năm 2026

Bài liên quan

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Dành cho bạn

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Đọc thêm

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

(TBTCO) - Các doanh nghiệp niêm yết có cơ cấu cổ đông quá cô đặc đang bước vào giai đoạn nước rút phải tìm lời giải cho bài toán đáp ứng tiêu chuẩn công ty đại chúng. Áp lực đáp ứng quy định mới không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn gắn với câu chuyện phát triển trong chu kỳ mới.
Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/6) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá và dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt, khiến triển vọng hồi phục vẫn cần thêm sự xác nhận.
Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

(TBTCO) - Mặt bằng định giá thị trường đang tiến gần mức trung bình lịch sử, khiến dư địa tái định giá không còn nhiều. Theo FiinGroup, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ là yếu tố quan trọng quyết định cơ hội định giá lại của từng nhóm cổ phiếu trong thời gian tới.
Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

(TBTCO) - Chênh lệch âm quay trở lại khi diễn biến giá các hợp đồng phái sinh "ngược pha" so với chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng, dù thị trường cơ sở đã có dấu hiệu ổn định hơn trong các phiên gần đây.
Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

Khối ngoại trở lại mua ròng, giải ngân mạnh vào 3 cổ phiếu

(TBTCO) - VIC, ACB và FPT là ba cổ phiếu được tập trung mua ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay với giá trị giải ngân đều vượt trên trăm tỷ đồng.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng

(TBTCO) - Dù chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo quy định, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết vẫn thuộc diện áp dụng quy định chuyển tiếp và tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng.
Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

(TBTCO) - Tài sản mã hóa đang trở thành xu hướng nổi bật của kinh tế số toàn cầu, mở ra cơ hội để Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế và phát triển các mô hình kinh doanh mới. Song song với tiềm năng đó là hàng loạt thách thức về lừa đảo, tấn công mạng, rửa tiền và quản lý thị trường. Việc sớm hoàn thiện khung pháp lý được xem là yếu tố then chốt để đưa thị trường phát triển lành mạnh và bảo vệ nhà đầu tư.
Meey Global nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ

Meey Global nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ

(TBTCO) - Hà Nội, Việt Nam (Ngày 1 tháng 6 năm 2026) - Meey Global Corp (“Meey Global”) thông báo đã nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến của công ty.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Cần đánh giá tác động phát sinh trước khi ra quyết định

Cần đánh giá tác động phát sinh trước khi ra quyết định

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Bắt nhịp “sóng” lãi suất, doanh nghiệp bảo hiểm xoay trục danh mục "trăm nghìn tỷ"

Bắt nhịp “sóng” lãi suất, doanh nghiệp bảo hiểm xoay trục danh mục "trăm nghìn tỷ"

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -200.57
07/06 | -200.57 (7,383.74 -200.57 (-2.64%))
DJI -695.15
07/06 | -695.15 (50,866.78 -695.15 (-1.35%))
IXIC -1,121.53
07/06 | -1,121.53 (25,709.43 -1,121.53 (-4.18%))
NYA -316.27
07/06 | -316.27 (23,256.50 -316.27 (-1.34%))
XAX -383.77
07/06 | -383.77 (8,404.70 -383.77 (-4.37%))
BUK100P +2.42
07/06 | +2.42 (1,030.62 +2.42 (+0.24%))
RUT -101.83
07/06 | -101.83 (2,833.50 -101.83 (-3.47%))
VIX +6.11
07/06 | +6.11 (21.51 +6.11 (+39.68%))
FTSE +7.73
07/06 | +7.73 (10,368.05 +7.73 (+0.07%))
GDAXI -185.90
07/06 | -185.90 (24,759.05 -185.90 (-0.75%))
FCHI -26.05
07/06 | -26.05 (8,218.24 -26.05 (-0.32%))
STOXX50E -41.26
07/06 | -41.26 (6,062.07 -41.26 (-0.68%))
N100 -9.10
07/06 | -9.10 (1,857.70 -9.10 (-0.49%))
BFX +41.27
07/06 | +41.27 (5,579.60 +41.27 (+0.75%))
MOEX.ME -0.11
07/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -291.45
07/06 | -291.45 (24,961.95 -291.45 (-1.15%))
STI -17.57
07/06 | -17.57 (5,049.96 -17.57 (-0.35%))
AXJO -61.00
07/06 | -61.00 (8,625.10 -61.00 (-0.70%))
AORD -61.00
07/06 | -61.00 (8,855.90 -61.00 (-0.68%))
BSESN -116.66
07/06 | -116.66 (74,243.34 -116.66 (-0.16%))
JKSE -245.02
07/06 | -245.02 (5,594.77 -245.02 (-4.20%))
KLSE +10.17
07/06 | +10.17 (1,693.43 +10.17 (+0.60%))
NZ50 +60.36
07/06 | +60.36 (13,161.97 +60.36 (+0.46%))
KS11 -478.82
07/06 | -478.82 (8,160.59 -478.82 (-5.54%))
TWII -606.52
07/06 | -606.52 (45,070.94 -606.52 (-1.33%))
GSPTSE -803.61
07/06 | -803.61 (34,413.45 -803.61 (-2.28%))
BVSP -1,311.50
07/06 | -1,311.50 (169,019.12 -1,311.50 (-0.77%))
MXX -1,250.80
07/06 | -1,250.80 (66,141.38 -1,250.80 (-1.86%))
IPSA -30.95
07/06 | -30.95 (10,273.09 -30.95 (-0.30%))
MERV -89,894.50
07/06 | -89,894.50 (3,084,616.75 -89,894.50 (-2.83%))
TA125.TA +25.46
07/06 | +25.46 (4,231.82 +25.46 (+0.61%))
CASE30 +88.10
07/06 | +88.10 (52,652.50 +88.10 (+0.17%))
JN0U.JO -154.14
07/06 | -154.14 (6,755.97 -154.14 (-2.23%))
DX-Y.NYB +0.00
07/06 | +0.00 (100.07 +0.00 (+0.00%))
125904-USD-STRD -25.01
07/06 | -25.01 (2,737.58 -25.01 (-0.91%))
XDB -0.85
07/06 | -0.85 (133.41 -0.85 (-0.63%))
XDE -0.92
07/06 | -0.92 (115.22 -0.92 (-0.79%))
000001.SS -30.04
07/06 | -30.04 (4,027.74 -30.04 (-0.74%))
N225 -882.57
07/06 | -882.57 (66,588.12 -882.57 (-1.31%))
XDN -0.12
07/06 | -0.12 (62.37 -0.12 (-0.20%))
XDA -0.97
07/06 | -0.97 (70.42 -0.97 (-1.36%))