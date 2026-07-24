Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã Ck: BFC) mới công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận sau thuế giảm gần 65%, trong khi chi phí lãi vay tăng vọt.

Trong quý II/2026, BFC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.724,6 tỷ đồng, giảm 52,0% so với mức 3.592,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ hơn 26,1 tỷ đồng các khoản giảm trừ, doanh thu thuần còn 1.698,5 tỷ đồng, giảm 51,9%.

Giá vốn hàng bán giảm 52,6% xuống 1.478,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ giảm của giá vốn thấp hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 219,8 tỷ đồng, giảm 46,8%. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ khoảng 11,7% lên 12,9%.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Phân bón Bình Điền. Nguồn: BCTC.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 45,6%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 65,5% lên 32,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh từ 8,7 tỷ đồng lên 28,7 tỷ đồng, tương đương hơn 228%.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm 45,9% xuống 78,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,9% còn 50,0 tỷ đồng. Sau khi hạch toán các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 62,8 tỷ đồng, giảm 65,8% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận 1,4 tỷ đồng thu nhập khác và gần 718,9 triệu đồng chi phí khác, qua đó lợi nhuận khác đạt 702,7 triệu đồng, giảm 17,6%.

Khép lại quý II, BFC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 63,5 tỷ đồng, giảm 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 11,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn 51,7 tỷ đồng, giảm 64,9%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 33,7 tỷ đồng, giảm 70,8%, còn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt 18,0 tỷ đồng, giảm 43,4%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 1.822 đồng xuống còn 530 đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, BFC cho biết hoạt động của tập đoàn chịu tác động bất lợi từ diễn biến thị trường phân bón, bao gồm biến động giá cả và điều kiện thời tiết không thuận lợi, khiến nhu cầu tiêu thụ của khách hàng sụt giảm đáng kể. Theo đó, tổng sản lượng tiêu thụ trong quý II giảm gần 58%, còn lũy kế 6 tháng đầu năm giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp quý II giảm 47%, lũy kế 6 tháng giảm 17%; đồng thời lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý II và 6 tháng đầu năm lần lượt giảm 65% và 25%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 240,1 tỷ đồng, giảm 25,4% so với mức 322,0 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 496,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 âm 78,7 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BFC đạt 4.498,6 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.869,1 tỷ đồng, tăng 16,8%.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 23,1% lên 2.810,6 tỷ đồng và tiếp tục là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản, chiếm khoảng 62,5% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9,2% lên 712,2 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm 32,0%, còn 170,1 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đến cuối quý II đạt 2.697,1 tỷ đồng, tăng 18,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 34,3% lên 1.836,5 tỷ đồng, còn dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm xuống 3,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.801,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 537,9 tỷ đồng lên 649,8 tỷ đồng.

Bên cạnh việc công bố kết quả kinh doanh, BFC cũng thông báo ngày 12/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 35%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 28/8.

Với gần 57,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BFC dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Nguồn chi được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BFC hiện giao dịch quanh mức 49.600 đồng/cổ phiếu, giảm 13,2% so với đầu tháng 7. Với hơn 57 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 2.858 tỷ đồng.