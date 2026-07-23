Lợi nhuận quý II của CII giảm hơn 91%, nợ dài hạn tăng mạnh

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CK: CII) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, quy mô tổng tài sản, danh mục đầu tư tài chính và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đều ghi nhận tăng so với đầu năm.

Trong quý II/2026, CII ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2,9 tỷ đồng, giảm 70,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 5,8 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp lỗ gộp 2,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gộp khoảng 24,8 triệu đồng.

Nguồn thu của doanh nghiệp tiếp tục chủ yếu đến từ hoạt động tài chính và bán, thanh lý bất động sản đầu tư. Cụ thể, lãi từ hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư đạt 403,8 tỷ đồng, giảm 3,1%; doanh thu hoạt động tài chính đạt 358,1 tỷ đồng, tăng 63,1% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 11,8%, lên 229,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55,9%, lên 25,9 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: BCTC.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của CII đạt 16,9 tỷ đồng, giảm 90,6% so với mức 180,4 tỷ đồng của quý II/2025. Hoạt động khác ghi nhận thu nhập khác 43,9 triệu đồng và chi phí khác 18,9 triệu đồng, qua đó mang về khoản lãi khác gần 25 triệu đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 106,7 triệu đồng của cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý II/2026 cùng đạt 16,9 tỷ đồng, giảm gần 91% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CII đạt 5,9 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ. Do giá vốn ở mức 9,6 tỷ đồng, doanh nghiệp lỗ gộp gần 3,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gộp khoảng 110,7 triệu đồng.

Trong kỳ, lãi từ hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư đạt 689,6 tỷ đồng, giảm 0,9%; doanh thu hoạt động tài chính đạt 622 tỷ đồng, tăng 32,4%. Chi phí tài chính tăng 13,2%, lên 446,5 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 54,8%, lên 36,2 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 27,7 tỷ đồng, giảm 86,3% so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận khoản lãi khác khoảng 65,9 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế 6 tháng đầu năm cùng đạt 27,8 tỷ đồng, giảm 85,7% so với mức 193,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt 21.475,0 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 15.508,6 tỷ đồng, tăng 10,7%, còn tài sản dài hạn đạt 5.966,4 tỷ đồng, tăng 35,3%.

Cơ cấu tài sản tiếp tục tập trung vào các khoản đầu tư tài chính. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 477,1 tỷ đồng, tăng 55,8% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 19,9%, lên 11.374,1 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn với giá trị 10.897,1 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 13,4%, còn 3.642,9 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn tăng 36,7%, lên 5.819,1 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư vào công ty con đạt 2.933,9 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 12.744,7 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm 9,6%, xuống 3.532,6 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn tăng 40,9%, lên 9.212,0 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay và thuê tài chính dài hạn tăng từ 3.032 tỷ đồng lên 4.020,6 tỷ đồng; trái phiếu chuyển đổi cũng tăng mạnh từ 1.551,7 tỷ đồng lên 3.257,5 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.730,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 6.254,5 tỷ đồng lên 6.719,9 tỷ đồng; quyền chọn chuyển đổi trái phiếu tăng từ 943 tỷ đồng lên 1.221,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 762,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 751,6 tỷ đồng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII hiện giao dịch quanh mức 14.400 đồng/cổ phiếu, giảm gần 7% so với đầu tháng 7. Với hơn 671 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 9.676 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cuối năm 2025, CII bị xử phạt vi phạm hành chính do không công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố nhiều tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu và báo cáo tài chính, gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các năm 2020, bán niên 2021 và bán niên 2023; báo cáo tài chính năm 2020, bán niên 2021; cùng báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021 theo Quyết định số 458/QĐ-XPHC ngày 26/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.