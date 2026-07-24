Chứng khoán phái sinh ngày 24/7: Giao dịch giảm nhiệt phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán cơ sở không giữ được sắc xanh sau phiên hồi phục hôm qua. VN30-Index mở cửa dưới áp lực bán và nhanh chóng lùi sâu khỏi mức tham chiếu. Dù chỉ số có thời điểm thu hẹp mức giảm trong nửa cuối phiên sáng, lực cầu không đủ mạnh để duy trì nhịp hồi phục, trong khi áp lực bán tiếp tục gia tăng.

Kết phiên, VN30 giảm 15,96 điểm, tương ứng 0,86%, xuống 1.829,36 điểm, tiến sát vùng hỗ trợ quanh 1.830 điểm. Có 20/30 mã chứng khoán trong rổ danh mục giảm giá, 7 mã tăng và 3 mã đứng giá. Thanh khoản rổ VN30 đạt khoảng 7.614 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng sau giai đoạn chỉ số giảm mạnh.

BSR là cổ phiếu nâng đỡ tích cực nhất, đóng góp gần 4 điểm cho VN30-Index. STB và VNM cũng hỗ trợ chỉ số VN30-INdex, bên cạnh TPB, PLX và GAS. Tuy nhiên, lực kéo này không đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn. MWG là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi gần 5 điểm, tiếp đến là FPT với hơn 3 điểm. LPB, VHM, TCB và VIC cũng tạo áp lực đáng kể, kéo chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.

Diễn biến kém tích cực cũng bao phủ thị trường chứng khoán phái sinh khi cả 8/8 hợp đồng tương lai dựa trên VN30 và VN100 đều giảm giá. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026, mã 41I1G8000, kết phiên ở mức 1.835 điểm, giảm 0,42% so với phiên trước.

Do hợp đồng tương lai giảm ít hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch chuyển sang dương 5,64 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng dựa trên VN30 kỳ hạn dài hơn cũng trở lại trạng thái chênh lệch dương từ 0,64 đến 6,84 điểm. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư phái sinh vẫn đặt kỳ vọng nhất định vào khả năng VN30-Index có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại vùng hỗ trợ, dù xu hướng chung chưa thực sự cải thiện.

Khối lượng giao dịch giảm mạnh trong phiên 24/7 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Tuy vậy, đáng chú ý là dòng tiền trên thị trường phái sinh đã hạ nhiệt rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch giảm 30,7% so với phiên trước, không còn duy trì quy mô trên 300.000 hợp đồng như một số phiên biến động mạnh gần đây. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận 214.911 hợp đồng được giao dịch.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 (41I1G8000) cũng giảm 9,49%, còn 35.616 hợp đồng. Nhà đầu tư thu hẹp các vị thế nắm giữ qua đêm. Giao dịch có phần chậm lại sau giai đoạn giao dịch sôi động khi thị trường cơ sở liên tục biến động mạnh. Theo Chứng khoán SHS, nhiều khả năng các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ trong phiên nhưng vẫn kỳ vọng VN30-Index có thể hồi phục sau giai đoạn bán mạnh. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G8000 vẫn được đánh giá là suy giảm, với vùng kháng cự quanh 1.880 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm.

Mức chênh lệch dương hiện tại cho thấy tâm lý chưa hoàn toàn chuyển sang bi quan. Dù vậy, sự suy giảm đồng thời của thanh khoản và khối lượng mở phản ánh nhà đầu tư đang thận trọng hơn, chờ tín hiệu rõ ràng về khả năng giữ vùng hỗ trợ của thị trường cơ sở.