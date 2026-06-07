Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.328,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Thị trường kim loại quý đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau khi giá vàng xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày - ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng được giới phân tích theo dõi sát trong thời gian dài.

Theo ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, báo cáo việc làm của Mỹ tích cực hơn dự báo đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, qua đó tạo sức ép lên giá vàng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023, giá vàng đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày.

Trong bối cảnh hiện nay, tâm lý thị trường đang nghiêng theo hướng bất lợi đối với kim loại quý. Nhiều nhà giao dịch có xu hướng giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, khiến nguy cơ giá tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn vẫn hiện hữu. Theo các chuyên gia, thời điểm hiện tại vẫn còn khá sớm để nói tới chiến lược “bắt đáy”.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát cũng đang hỗ trợ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ vàng - tài sản không mang lại lợi suất, đồng thời tạo thêm áp lực giảm giá cho kim loại quý.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Các yếu tố nền tảng từng hỗ trợ giá vàng trong những năm gần đây vẫn chưa thay đổi, thậm chí một số động lực còn được đánh giá đang mạnh lên. Vì vậy, không ít chuyên gia vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng và cho rằng giá có thể quay lại vùng trên 5.000 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Đợt bán tháo lần này cho thấy xu hướng tăng của vàng không diễn ra theo đường thẳng. Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể tiếp tục chịu áp lực khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư theo đuổi tầm nhìn dài hạn, những luận điểm cơ bản hỗ trợ việc nắm giữ vàng vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 6/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng phổ biến được niêm yết quanh mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra trên diện rộng. Bảo Tín Minh Châu và DOJI cùng giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.