Thị trường

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

06:27 | 07/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (7/9) trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm, đặc biệt tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.
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Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm
Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hơi miền Bắc dẫn đầu cả nước

Khảo sát sáng 7/6 cho thấy, thị trường heo hơi miền Bắc không ghi nhận thêm biến động mới. Sau nhiều phiên điều chỉnh trước đó, giá heo hơi tại khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giá heo đồng loạt ở mức 67.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

So với các khu vực còn lại, miền Bắc đang giữ được mặt bằng giá ổn định hơn nhờ nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tương đối cân bằng. Nhiều thương lái cho biết lượng heo xuất chuồng hiện không tăng đột biến, trong khi hoạt động thu mua của các cơ sở giết mổ vẫn duy trì ở mức khá. Điều này giúp giá heo hơi tại khu vực chưa chịu áp lực giảm mạnh như ở miền Trung và miền Nam.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm tại hàng loạt địa phương. Cụ thể, tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 64.000 đồng/kg. Đây hiện là mức giá thấp nhất trên thị trường heo hơi cả nước.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hiện là 3 địa phương có giá cao nhất khu vực khi cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm tiếp tục lan rộng khi nhiều tỉnh thành đồng loạt điều chỉnh giá. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 66.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long giảm còn 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm xuống mức 64.000 đồng/kg, ngang bằng với nhóm địa phương có giá thấp nhất tại miền Trung. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động từ 64.000 - 66.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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