Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.020.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 68.453.162 đồng/lượng (mua vào) và 70.599.824 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 67,8383 USD/ounce, giảm 8,20% so với ngày 5/6, giảm 9,89% so với tuần trước và giảm 6,87% so với cùng kỳ tháng trước.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế nước này tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích chỉ quanh mức 80.000 - 85.000 việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 duy trì ở mức 4,3%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Diễn biến trên cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định và khả năng chống chịu khá tốt trước các thách thức kinh tế. Điều này làm gia tăng nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến, qua đó tạo áp lực lên nhóm kim loại quý, bao gồm bạc.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, cho biết giá bạc đã giảm mạnh trong phiên cuối tuần sau khi báo cáo việc làm tích cực của Mỹ khiến lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất tăng lên. Theo ông, trong môi trường lãi suất cao, các tài sản không mang lại lợi suất như bạc thường trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Vị chuyên gia này đánh giá, giá bạc hiện đang giao dịch gần vùng hỗ trợ quan trọng và cần thêm những tín hiệu rõ ràng từ thị trường để xác lập xu hướng phục hồi. Ông cho rằng cơ hội mua vào vẫn có thể xuất hiện nếu giá bật tăng trở lại trong ngắn hạn, song nhà đầu tư nên thận trọng do biến động của thị trường bạc vẫn ở mức cao./.