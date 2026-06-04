Đầu tư

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
14:11 | 04/06/2026
(TBTCO) - Chỉ trong một tuần, Gia Lai thu hút thêm 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 20.430 tỷ đồng. Cùng với hoạt động đón dòng vốn mới, địa phương cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xử lý các dự án đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.
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Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tuần từ ngày 28/5 đến 3/6/2026, Gia Lai ghi nhận thêm 35 dự án đầu tư mới ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), với tổng vốn đăng ký đạt 20.430,35 tỷ đồng. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh thời gian gần đây.

Không chỉ đón thêm các dự án mới, công tác quản lý và rà soát danh mục đầu tư cũng được triển khai song song. Trong tuần, cơ quan chức năng đã thực hiện điều chỉnh 2 dự án tại các khu công nghiệp.

Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm thời trang TnB Việt Nam tại KCN Hòa Hội được điều chỉnh địa điểm thực hiện và tiến độ hoàn thành đến tháng 12/2026. Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh tại KCN Becamex được cập nhật thông tin về tổ chức kinh tế, tên dự án và địa điểm triển khai.

Cùng thời gian này, 4 dự án tại KKT Nhơn Hội đã được chấm dứt hoạt động, gồm xưởng đóng tàu thuyền Phong Thư, Trung tâm hậu cần khu neo đậu tàu thuyền, Trạm xử lý nước thải khu neo đậu tàu thuyền và Nhà sửa chữa, buôn bán ngư lưới cụ khu neo đậu tàu thuyền. Tổng vốn đầu tư của 4 dự án này là 53,5 tỷ đồng.

Sở Tài chính Gia Lai cho biết, cùng với kết quả thu hút mới trong tuần, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 145 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 148.790,23 tỷ đồng, đạt 85,29% kế hoạch năm 2026. Trong đó, có 143 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 148.474,38 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn 315,85 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động thu hút đầu tư, công tác giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì. Từ ngày 28/5 đến 3/6, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 21 hồ sơ lĩnh vực đầu tư để xử lý. Trong số này có 18 hồ sơ liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực. Trong tuần, Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 40 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 975 tỷ đồng. Có 21 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong khi 20 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 20 doanh nghiệp giải thể.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 3/6/2026, toàn tỉnh đã có 1.822 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 24.470 tỷ đồng.

Hiện Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với một số dự án đang trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, gồm Nhà máy sản xuất đồ gỗ Quốc Phong, Trang trại chăn nuôi công nghệ cao Gia Thịnh PT, Nhà máy chế biến mủ cao su Thảo Nguyên Xanh và Nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng./.

Lạc Nguyên
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