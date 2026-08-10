Thuế - Hải quan

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Việt Dũng

Việt Dũng

[email protected]
14:50 | 10/08/2026
Tổng đài AI của Thuế TP. Hồ Chí Minh bắt đầu được triển khai để gọi điện nhắc nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, việc xuất hiện thêm một hình thức liên lạc mới cũng khiến nhiều người lo ngại nguy cơ bị kẻ xấu giả mạo.
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Người dân lo cuộc gọi thật bị giả mạo

Cuối tuần qua, Thuế TP. Hồ Chí Minh chính thức ra mắt Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và triển khai cung cấp thông tin thuế trên các nền tảng thanh toán số, mở thêm kênh hỗ trợ người nộp thuế. Tuy nhiên, sau khi thông tin được công bố, có nhiều ý kiến băn khoăn về khả năng kẻ xấu lợi dụng hình thức này để giả danh cơ quan Thuế.

Một số người đặt câu hỏi: “Nếu tội phạm cũng tự xưng là Thuế TP. Hồ Chí Minh, người dân dựa vào đâu để biết cuộc gọi mình nhận được là thật hay giả?”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”
Cuộc gọi chính thức của Tổng đài sẽ có tên hiển thị là: “Thue TP.HCM”. (Ảnh: Việt Dũng)

Đây không phải lo ngại không có cơ sở. Khi thực hiện triển khai chương trình này, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng xác định một trong những vấn đề người nộp thuế đang đối mặt là nhận nhiều cuộc gọi lừa đảo mạo danh cơ quan quản lý thuế để chiếm đoạt tài sản.

Chính vì vậy, khi đưa AI vào hệ thống liên lạc, Thuế TP. Hồ Chí Minh không chỉ đặt mục tiêu đôn đốc nghĩa vụ thuế mà còn tạo ra những dấu hiệu nhận diện chính thức, giúp người dân phân biệt thông tin của cơ quan Thuế với các cuộc gọi giả mạo.

Lưu ý tên hiển thị và nội dung cuộc gọi

Theo thông tin từ Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng đài AI được triển khai với brand name:“Thue TP.HCM”. Đây là dấu hiệu quan trọng để người nộp thuế nhận biết cuộc gọi chính thức.

Ông Nguyễn Hoa Bắc - Trưởng phòng Quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro (Thuế TP. Hồ Chí Minh) cho biết, người nộp thuế khi nhận cuộc gọi hiển thị tên “Thue TP.HCM” có thể nhận diện đây là cuộc gọi chính thống từ cơ quan Thuế.

Tuy nhiên, người dân cũng không nên chỉ dựa vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại để thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Điều quan trọng là phải kiểm tra nội dung cuộc gọi và kênh được hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, trợ lý AI của Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện cuộc gọi tới một người nộp thuế đang có nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành. Nội dung cuộc gọi có thể xác nhận thông tin người nghe, thông báo thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế và hướng người nộp thuế tới eTax Mobile.

Theo lộ trình, giai đoạn đầu hệ thống tập trung vào đôn đốc nợ thuế và thông báo tạm hoãn xuất cảnh; giai đoạn 2 mới mở rộng thêm các nội dung như đôn đốc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế; giai đoạn 3 mới xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế.

Như vậy, nếu một cuộc gọi xưng là tổng đài AI của Thuế nhưng lại đưa ra những yêu cầu nằm ngoài nội dung đôn đốc nghĩa vụ thuế, người dân cần thận trọng và kiểm tra lại thông tin qua kênh chính thức.

Không truy cập đường link qua tin nhắn/email

Đây là điểm người dân cần đặc biệt lưu ý. Bởi trợ lý AI của Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ không gửi đường link qua tin nhắn hoặc email. Thay vào đó, sẽ hướng người dân thực hiện thanh toán qua các kênh chính thống như eTax Mobile, Internet Banking hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Vì vậy, nếu sau một cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cơ quan Thuế, người dân nhận được yêu cầu bấm vào một đường link để “xác nhận nợ thuế”, “cập nhật thông tin”, “nhận thông báo hoàn thuế” hoặc thực hiện một giao dịch tương tự, cần dừng lại và kiểm tra trước khi thao tác.

Đặc biệt, không nên cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng, mã xác thực giao dịch hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân chỉ vì người gọi tự xưng là cán bộ thuế.

Kiểm tra lại thông tin trên eTax Mobile

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, hiện cơ quan Thuế đang sử dụng nhiều phương thức truyền tải thông tin đến người nộp thuế, gồm văn bản qua bưu điện, email, mạng xã hội, website của Thuế TP. Hồ Chí Minh, eTax Mobile và một số hình thức SMS Brandname.

Trong đó, eTax Mobile là một kênh để người nộp thuế chủ động kiểm tra lại thông tin. Đây cũng là cách đơn giản để người dân không phải hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của một cuộc gọi.

Nếu nhận được cuộc gọi thông báo đang có khoản nợ thuế, người nộp thuế có thể tự đăng nhập eTax Mobile để kiểm tra thông tin trước khi thực hiện nghĩa vụ.

Đặc biệt, khi người nộp thuế còn thông tin thắc mắc cần xác thực hay thực hiện nhiều thủ tục phức tạp, tổng đài sẽ cung cấp thông tin và số điện thoại của cán bộ thuế phụ trách, sau đó sẽ lên lịch để hẹn làm việc trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Theo Thuế TP. Hồ Chí Minh, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là không thực hiện giao dịch tài chính chỉ dựa trên một cuộc gọi đến. Khi có nghi vấn, người dân nên chủ động kiểm tra lại trên eTax Mobile hoặc các kênh chính thức của cơ quan Thuế.

Dấu hiệu người dân nên nhớ:

1. Cuộc gọi hiển thị tên “Thue TP.HCM”: Đây là dấu hiệu nhận diện tổng đài AI chính thức.

2. Nội dung cuộc gọi liên quan đến nghĩa vụ thuế: Giai đoạn đầu chủ yếu là đôn đốc nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

3. Không bấm link được gửi kèm: Cơ quan Thuế không gửi đường link qua SMS/email để yêu cầu người dân thanh toán.

4. Chủ động kiểm tra trên eTax Mobile: Nếu nhận thông báo về nợ thuế, hãy kiểm tra lại dữ liệu trên ứng dụng trước khi thực hiện nghĩa vụ.

5. Có nghi vấn thì không giao dịch ngay: Xác minh lại thông tin qua kênh chính thức hoặc bộ phận thuế được hệ thống cung cấp.
Việt Dũng
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