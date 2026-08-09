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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 9/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:32 | 09/08/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, trong đó mức tăng cao nhất lên đến 1,8 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 4.343 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 30 ngày qua, kim loại quý đã tăng khoảng 266,6 USD/ounce, tương đương 6,54%. Riêng tuần vừa qua, giá vàng tăng gần 300 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 và thoát khỏi vùng tích lũy kéo dài khoảng hai tháng.

Giá vàng hôm nay ngày 9/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng đi lên đến từ những tín hiệu kém tích cực của thị trường lao động Mỹ. Đà tăng bắt đầu mạnh lên từ phiên thứ Ba, sau khi số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số vị trí việc làm còn trống trong tháng 6 giảm, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động. Giá vàng sau đó vượt mốc 4.300 USD/ounce khi các dữ liệu việc làm tiếp tục cho thấy dấu hiệu suy yếu.

Diễn biến này đồng thời tác động đến kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo Công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 hiện được thị trường định giá ở mức dưới 50%, giảm từ mức gần 60% trước khi báo cáo việc làm được công bố vào thứ Sáu.

Trong bối cảnh đó, tâm lý trên thị trường vàng trở nên tích cực hơn sau giai đoạn đầu mùa hè tương đối trầm lắng. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân Main Street đều gia tăng kỳ vọng vào triển vọng đi lên của kim loại quý trong tuần tới.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn đáng kể so với những tín hiệu trước đó. Theo ông, việc tỷ lệ thất nghiệp giảm một phần xuất phát từ số người rời khỏi lực lượng lao động, qua đó làm giảm áp lực đối với Fed trong việc tiếp tục tăng lãi suất. Ông nhận định vùng đáy của giá vàng có thể đã được thiết lập.

Cùng quan điểm, ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng của vàng trong bối cảnh những bất ổn của nền kinh tế có thể khiến Fed thận trọng hơn trong các quyết định chính sách.

Theo Kitco News Weekly Gold Survey, 19 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát tuần này và kết quả cho thấy tâm lý của giới chuyên gia nghiêng hoàn toàn về xu hướng tăng của giá vàng trong tuần tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 8/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết vàng miếng tại 141 - 144 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi giá, niêm yết tại 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 140 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 13/08/2026 03:00

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Cập nhật: 13/08/2026 03:00

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