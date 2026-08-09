Ngày 9/8: Giá bạc phiên cuối tuần đồng loạt đi lên

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.707.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.359.847 đồng/kg (mua vào) và 63.253.175 đồng/kg (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 63,5805 USD/ounce, tăng 3,36% so với ngày 7/8, tăng 10,27% so với tuần trước.

Giá bạc đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 7/8, lên mức 63,5805 USD/ounce. Đà tăng của bạc diễn ra cùng với sự đi lên mạnh của vàng sau khi báo cáo việc làm Mỹ tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của thị trường.

Số liệu việc làm được công bố đã nhanh chóng tác động tới kỳ vọng của giới đầu tư về chính sách tiền tệ Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trong khi trước đó thị trường kỳ vọng số việc làm sẽ tăng khoảng 80.000.

Chênh lệch lớn giữa số liệu thực tế và dự báo đã khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Theo diễn biến thị trường được Reuters ghi nhận, xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống khoảng 43,9%, trong khi khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tăng lên 56,1%. Đây được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng, sự suy yếu bất ngờ của thị trường việc làm đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu Mỹ. Diễn biến này giúp các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên hấp dẫn hơn, qua đó thúc đẩy giá kim loại quý tăng nhanh.

Dù vậy, đà tăng của giá bạc đang tiến vào một vùng cản kỹ thuật đáng chú ý, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày. Đây được xem là ngưỡng có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng giá. Theo chuyên gia Lewis, nếu bạc có thể vượt qua vùng kháng cự này một cách thuyết phục, thị trường có thể hướng tới mục tiêu tiếp theo ở mức 70 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, khu vực 60 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Trong các nhịp điều chỉnh gần đây, lực mua vẫn xuất hiện quanh ngưỡng này, cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng từ bỏ xu hướng phục hồi. Nếu mốc 60 USD/ounce tiếp tục được giữ vững, triển vọng tăng giá của bạc sẽ có thêm cơ sở./.