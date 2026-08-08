Ngày 8/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h50 ngày 8/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.280.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.351.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.372.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.301.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.707.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.359.847 đồng/kg (mua vào) và 63.253.175 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 8/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h45 ngày 8/8, giá bạc giao ngay ở mức 63,5805 USD/ounce, tăng 3,36% so với hôm qua.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến tăng mạnh của giá bạc chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bù sau giai đoạn thị trường chịu áp lực bán, cùng với sự tham gia của dòng tiền mới. Tuy nhiên, khi đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và giá dầu không còn tạo động lực hỗ trợ, lực cầu suy giảm khiến giá bạc quay đầu điều chỉnh.

Ông Hyerczyk cho biết, tâm điểm của thị trường hiện nay là những tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc các quan chức Fed đưa ra những quan điểm chưa đồng nhất về lộ trình lãi suất khiến khả năng điều chỉnh chính sách trong cuộc họp tháng 9 vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, báo cáo việc làm của Mỹ sẽ công bố vào cuối tuần được giới đầu tư xem là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến xu hướng tiếp theo của giá bạc.

Theo vị chuyên gia này, nếu dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt, tốc độ tăng tiền lương chậm lại, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy yếu. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giúp giá bạc duy trì xu hướng tích cực. Trái lại, nếu báo cáo việc làm vượt kỳ vọng, khả năng Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao sẽ được củng cố, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng trở lại, từ đó tạo áp lực giảm đối với kim loại quý này.

Ông cũng cảnh báo rằng, trong trường hợp vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ, đồng thời số liệu việc làm khả quan hơn dự báo, lực bán có thể gia tăng đáng kể. Khi đó, đà phục hồi của giá bạc nhiều khả năng sẽ nhanh chóng suy yếu và thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh sâu hơn./.