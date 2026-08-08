Ngày 8/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng khi giá dầu hồi phục

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến tích cực khi đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản ở mức 425 Yên/kg, tăng 1,04%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 420 Yên/kg, tăng 0,45%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 tăng 0,10 Baht lên 88 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 85 Nhân dân tệ (0,51%) lên 16.790 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 16.860 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,15%.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,77%, lên 12.955 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 218,60 Cent/kg, tăng 0,46%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 217,90 Cent/kg, tăng 0,60%.

Giá dầu đi lên khi giới đầu tư vẫn thận trọng về kết quả các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman cùng khả năng khôi phục dòng chảy qua Eo biển Hormuz. Cao su tự nhiên thường biến động theo giá dầu do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - loại được sản xuất từ dầu thô.

Dù vậy, mức tăng bị hạn chế bởi lo ngại về nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc - nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới. Theo số liệu sơ bộ của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, doanh số bán lẻ xe du lịch tại nước này trong tháng 7 giảm 18% so với cùng kỳ năm trước và giảm 6% so với tháng liền trước, xuống 1,51 triệu chiếc.

Giá cao su đồng loạt tăng trên các sàn TOCOM, SHFE và SGX cho thấy tâm lý giao dịch trên thị trường cao su quốc tế đang cải thiện sau giai đoạn biến động. Đà tăng của các hợp đồng kỳ hạn xa, đặc biệt tại Nhật Bản và Trung Quốc, có thể tạo thêm động lực hỗ trợ giá cao su nguyên liệu trong thời gian tới nếu nhu cầu từ các ngành sản xuất lốp xe và công nghiệp tiếp tục phục hồi.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su ngày 8/8 chưa thay đổi khi các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức giá.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước đang duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo ra thay đổi đáng kể về giá thu mua./.