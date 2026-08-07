Ngày 7/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước hôm nay quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h15 ngày 7/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.280.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.351.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.359.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.280.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.351.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.280.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.682.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.799.848 đồng/kg (mua vào) và 62.693.177 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 7/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h10 ngày 7/8, giá bạc giao ngay ở mức 62,156 USD/ounce, tăng 1,05% so với hôm qua.

Giá bạc đang được nâng đỡ bởi nhiều yếu tố vĩ mô thuận lợi. Áp lực lên kim loại quý giảm đáng kể khi giá dầu đi xuống, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ vùng gần 4,75% xuống khoảng 4,60%, trong khi đồng USD tiếp tục suy yếu. Sự hạ nhiệt đồng thời của các yếu tố này đã tạo điều kiện để bạc duy trì đà tăng.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, giá bạc đã tăng vượt mốc 62 USD/ounce. Ông đánh giá, mức tăng lần này phản ánh sự trở lại của lực cầu thực chất từ giới đầu tư, thay vì chỉ là một nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật như những phiên trước.

Ông Hyerczyk cho rằng, động lực chính của thị trường hiện chưa đến từ nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp hay tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Thay vào đó, nguyên nhân chủ yếu là sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Nhiều nhà đầu tư từng đặt cược vào xu hướng giảm của bạc đã phải mua bù để đóng các vị thế bán khống, đồng thời, dòng tiền mới cũng tham gia thị trường, góp phần thúc đẩy giá tăng nhanh.

Dù vậy, triển vọng của bạc vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ các biến số kinh tế và địa chính trị trong thời gian tới. Nếu giá dầu tiếp tục ở mức thấp, lợi suất trái phiếu duy trì ổn định và đồng bạc xanh chưa lấy lại đà tăng, thị trường bạc sẽ còn nhiều cơ hội được hỗ trợ. Ngược lại, trong trường hợp giá năng lượng phục hồi hoặc các chỉ số kinh tế Mỹ khả quan hơn, khiến kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao gia tăng, giá bạc có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh./.