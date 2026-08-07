Doanh nghiệp

Giao Hàng Nặng chuyển hướng thành đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ

08:00 | 07/08/2026
(TBTCO) - Từ một doanh nghiệp giao nhận, Giao Hàng Nặng chính thức công bố định vị mới là đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2026 (VILOG 2026), cùng chiến lược phát triển dựa trên hạ tầng logistics tích hợp và công nghệ AI.
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Ngày 30/7, tại VILOG 2026, Giao Hàng Nặng chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển logistics chuyên biệt phục vụ hoạt động phân phối và bán lẻ trên quy mô toàn quốc.

Giao Hàng Nặng chuyển hướng thành đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ

Khu vực của thương hiệu Giao Hàng Nặng tại VILOG 2026 thu hút nhiều khách tham dự.

Từ doanh nghiệp giao nhận đến đối tác logistics cho kênh bán lẻ

Tại sự kiện, ông Lương Duy Hoài - Tổng Giám đốc Giao Hàng Nặng cho hay, đây là năm thứ hai Giao Hàng Nặng tham gia VILOG - sự kiện của ngành logistics đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tại sự kiện năm nay, Giao Hàng Nặng mong muốn mang đến một nhận diện thương hiệu mới cùng một định vị mới.

Giao Hàng Nặng chuyển hướng thành đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ
Ông Lương Duy Hoài - Tổng Giám đốc Giao Hàng Nặng phát biểu tại sự kiện

Từ kinh nghiệm xử lý các bài toán vận chuyển quy mô lớn, Giao Hàng Nặng định hướng tham gia sâu hơn vào hệ thống vận hành của khách hàng doanh nghiệp kết nối lưu kho, vận chuyển, phân phối, giao nhận theo lịch, kiểm soát chứng từ và các dịch vụ hỗ trợ theo đặc thù từng ngành hàng.

"Đây vừa là mục tiêu, vừa là cam kết của Giao Hàng Nặng trong việc xây dựng mạng lưới logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ rộng và hoàn thiện khắp trên toàn quốc. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng có thể yên tâm đưa hàng hóa đến khoảng triệu điểm bán lẻ mỗi ngày thông qua một mạng lưới logistics được đầu tư đồng bộ. Là một doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi hiểu rằng, các doanh nghiệp logistics hàng đầu với năng lực công nghệ, hạ tầng và tiềm lực tài chính cần phải tham gia mạnh mẽ vào quá trình xây dựng mạng lưới logistics xương sống của Quốc gia” - ông Hoài nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Giao Hàng Nặng định hướng phát triển thành đối tác logistics chuyên biệt, tích hợp các năng lực lưu kho, vận tải, phân phối, công nghệ và các dịch vụ giá trị gia tăng trong cùng một hệ sinh thái.

Theo lộ trình những năm tới, doanh nghiệp tập trung xây dựng năng lực logistics phục vụ kênh bán lẻ trên quy mô toàn quốc, khởi đầu từ hai ngành hàng mũi nhọn là siêu thị thực phẩm và điện tử - điện máy.

Với ngành siêu thị thực phẩm, logistics không đơn thuần là đưa hàng đến đúng địa điểm. Sản phẩm phải được lưu trữ và vận chuyển trong điều kiện phù hợp, bảo đảm tiến độ bổ sung hàng cho từng điểm bán và đáp ứng yêu cầu kiểm soát chứng từ trong suốt quá trình giao nhận.

Giải pháp của Giao Hàng Nặng cho nhóm ngành này kết hợp hệ thống kho khô, kho mát, kho lạnh với đội xe khô và xe lạnh. Hoạt động giao nhận được tổ chức linh hoạt về thời gian, bám sát lịch vận hành và nhu cầu bổ sung hàng hóa của từng hệ thống bán lẻ.

Ở ngành điện tử - điện máy, yêu cầu lại nghiêm ngặt hơn về độ an toàn của hàng hóa, khả năng giao tận nhà theo lịch hẹn và chất lượng phục vụ tại điểm nhận. Giao Hàng Nặng cung cấp giải pháp xuyên suốt từ lưu kho, vận chuyển đến điểm bán và lắp đặt sau giao hàng: hàng dễ vỡ được bố trí tại khu vực lưu trữ chuyên biệt có camera AI giám sát; việc vận chuyển được sắp xếp theo lịch hẹn của người nhận, linh hoạt khung giờ giao và có thể kết hợp lắp đặt ngay khi bàn giao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoài cho biết, sau hai năm hoạt động, Giao Hàng Nặng đã xây dựng mạng lưới vận chuyển phủ đến toàn bộ quận, huyện, thị xã và thị trấn trên cả nước, vận hành hàng trăm nghìn tấn hàng hóa mỗi tháng và hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp logistics có doanh thu lớn tại Việt Nam.

Đầu tư AI và hạ tầng để tối ưu vận hành logistics

Định hướng logistics mới của Giao Hàng Nặng được xây dựng trên nền tảng mạng lưới phủ sóng 34 tỉnh, thành phố; hệ thống trung tâm trung chuyển và kho bãi đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm; đội xe chủ động với hơn 2.000 xe tải đa dạng tải trọng; cùng hơn 22.000 nhân sự và 1.100 bưu cục sẵn sàng đảm nhận vai trò điểm kết nối và phân phối hàng hóa trên toàn quốc.

Song song với năng lực mạng lưới, Giao Hàng Nặng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát, điều phối và tối ưu vận hành logistics, với các giải pháp tiêu biểu: GHN Smart Brain hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo và tối ưu điều phối; Apollo Agent tổng hợp dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ ra quyết định và chuẩn hóa quy trình; GHN Smart Network & Delivery tự động đề xuất phương án vận chuyển tối ưu từ số lượng xe, loại xe đến điểm xuất phát phù hợp; và camera AI giám sát theo thời gian thực, phát hiện sớm rủi ro trong vận hành.

Giao Hàng Nặng chuyển hướng thành đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ
Giao Hàng Nặng giới thiệu về những ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình vận hành.

Theo ông Lương Duy Hoài, khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, việc vận hành chỉ dựa trên kinh nghiệm và năng lực xử lý của con người sẽ không còn đáp ứng được yêu cầu.

"Chiến lược cốt lõi của Giao Hàng Nặng là đầu tư vào AI để giải các bài toán phức tạp như dự báo nhu cầu, tối ưu lộ trình vận chuyển, quy hoạch mạng lưới và điều hành hoạt động hằng ngày. AI giúp giảm đáng kể khối lượng tính toán, để con người tập trung vào phối hợp và ra quyết định. Nhân sự của chúng tôi không chỉ xuất thân từ ngành logistics mà còn đến từ các doanh nghiệp công nghệ và Internet. Mục tiêu là mang tư duy công nghệ, năng lực vận hành dựa trên dữ liệu để thay đổi ngành logistics, đồng thời kết hợp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong chính lĩnh vực này” - ông Hoài nói.

Trong thời gian tới, Giao Hàng Nặng cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, AI, mở rộng thêm hàng trăm nghìn mét vuông kho bãi và đầu tư thêm hàng chục nghìn xe tải.

Qua đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng những giải pháp logistics được “may đo” phù hợp nhất cho từng ngành hàng, từng khách hàng, bảo đảm hàng hóa của khách hàng được cung ứng đến các điểm bán lẻ trên khắp Việt Nam mỗi ngày.

Ông Nguyễn Hà Anh - Giám đốc vận hành Giao Hàng Nặng cho rằng, điều khách hàng quan tâm không phải doanh nghiệp sử dụng công nghệ gì, mà là hàng hóa có được giao đúng hẹn, nguyên vẹn và dễ dàng theo dõi trong suốt quá trình vận chuyển.

Theo ông, AI đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa chất lượng vận hành trên quy mô toàn quốc. Hệ thống camera tích hợp AI có thể tự động kiểm tra các tiêu chuẩn tại bưu cục như điều kiện vệ sinh, thời điểm xuất bến hay tiến độ xử lý hàng hóa, thay vì phụ thuộc vào đánh giá của từng cá nhân.

“Con người luôn có thể mắc sai sót, trong khi AI có thể vận hành liên tục 24/7. Điều này giúp toàn bộ hệ thống duy trì tính ổn định và đồng nhất về chất lượng dịch vụ” - ông Hà Anh nói.

Giao Hàng Nặng chuyển hướng thành đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ

Qua lần tái định vị này, Giao Hàng Nặng đặt mục tiêu từng bước thiết lập chuẩn mực mới cho logistics hàng nặng tại Việt Nam, nâng chất lượng dịch vụ theo định hướng quốc tế và vươn tới vị thế ngang tầm các thương hiệu logistics hàng đầu khu vực.

Hạ tầng logistics quy mô lớn phục vụ kênh bán lẻ

Giao Hàng Nặng là đối tác logistics chuyên biệt cho kênh bán lẻ toàn quốc, cung cấp các giải pháp vận chuyển được “may đo” theo đặc thù của từng mô hình phân phối.
Ánh Hồng
Từ khóa:
Giao Hàng Nặng triển lãm quốc tế logistics Việt Nam doanh nghiệp bán lẻ

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