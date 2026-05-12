Tín hiệu sáng từ nhóm doanh nghiệp bán lẻ

Thanh Thủy

14:49 | 12/05/2026
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp lớn ngành bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, một phần nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng, một phần nhờ sự chuyển dịch giữa các kênh phân phối.
Loạt con số kỷ lục về lợi nhuận

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2026 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Cùng với xu hướng dịch chuyển sang các kênh bán lẻ hiện đại, đà phục hồi trên nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh quý đầu năm 2026 của nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn, từ trang sức, công nghệ đến bán lẻ thực phẩm và dược phẩm.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) xác lập mức cao kỷ lục mới. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.467 tỷ đồng, tăng 117%. Biên lợi nhuận gộp quý đầu năm giảm do tỷ trọng doanh thu kinh doanh vàng 24K gia tăng, nhưng lợi nhuận vẫn cải thiện mạnh nhờ quy mô doanh thu mở rộng.

Năm 2026, PNJ đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng, tăng trưởng 21% và nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động, tăng trưởng lợi nhuận cũng vượt xa doanh thu. Ảnh: An Thư

Chia sẻ với cổ đông về kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng, ông Phan Quốc Công - Tổng Giám đốc PNJ cho biết, các chính sách quản lý thị trường vàng theo hướng siết chặt và nâng cao tính tuân thủ đang thúc đẩy quá trình sàng lọc ngành, tạo lợi thế cho các doanh nghiệp có nền tảng vận hành bài bản, minh bạch. Đồng thời, nguồn cung nguyên liệu cũng dần cải thiện thông qua các giải pháp chủ động thu mua và tái chế giúp PNJ duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận kết quả tích cực từ cuối năm 2025 sang quý I/2026.

Kinh doanh ở mảng bán lẻ sản phẩm điện tử (ICT) và dược phẩm, FPT Retail tiếp tục duy trì tăng trưởng tại cả hai chuỗi FPT Shop và Long Châu. Quý I/2026, doanh thu của FPT Retail đạt hơn 15.158 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Theo chuyên gia từ Chứng khoán MB, biên lợi nhuận gộp của FPT Retail cải thiện đáng kể nhờ đóng góp từ chuỗi dược phẩm Long Châu. Cùng đó, FPT Shop cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi doanh thu bình quân mỗi cửa hàng tăng khoảng 24% nhờ cả yếu tố giá bán và nhu cầu thay thế thiết bị.

Chính sách mở đường cho bán lẻ hiện đại

Theo Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030 tại Quyết định số 2326/QĐ-TTg, một trong những quan điểm xuyên suốt là phát triển thị trường bán lẻ trên cơ sở đa dạng hóa các phương thức bán lẻ, phát triển các mô hình và chiến lược kinh doanh phân phối bán lẻ hiện đại và đa dạng về các chủ thể tham gia thị trường.

Trong đó, khuyến khích, thúc đẩy phát triển lực lượng nòng cốt là các doanh nghiệp phân phối trong nước có quy mô lớn, có hệ thống phân phối hiện đại với vai trò dẫn dắt thị trường; khuyến khích phát triển các tập đoàn bán lẻ tư nhân. Cùng đó, quan tâm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh tế cá thể và hợp tác xã tham gia thị trường.

Cùng xu hướng, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần quý I đạt hơn 8.500 tỷ đồng, tăng 54%. Lợi nhuận sau thuế tăng 89%, đạt hơn 200 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi. Trong đó, mảng laptop, máy tính bảng cùng mảng thiết bị văn phòng đều tăng cao gấp khoảng 2 lần nhờ nhu cầu đầu tư hạ tầng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt ở nhóm server và thiết bị doanh nghiệp cùng tâm lý “mua sớm” của khách hàng. Ngoài ra, ngành hàng gia dụng duy trì đà tăng trưởng 80%, nhóm hàng tiêu dùng cũng tăng trưởng hai con số.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG), tăng trưởng lợi nhuận cũng vượt xa doanh thu. Doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng, tăng 28,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.758 tỷ đồng, tăng hơn 78%. Nguyên nhân nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng điện thoại di động và điện máy. Cùng đó, chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách hóa Xanh tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành ở các cửa hàng cũ và mở mới cửa hàng.

Theo các chuyên gia từ SSI Research, chu kỳ thay thế điện thoại và điện máy, kết hợp xu hướng AI và mức giá bán bình quân cao hơn, đang hỗ trợ cả biên lợi nhuận lẫn sản lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó, kết quả tăng trưởng của các doanh nghiệp bán lẻ còn đến từ việc gia tăng thị phần từ kênh bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Trong quý I/2026, MWG có thêm 280 cửa hàng mới trên cả nước. Chuỗi Bách hóa Xanh thu về khoảng 13.100 tỷ đồng trong quý I, tăng hơn 19%; doanh thu bình quân đạt khoảng 1,6 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi WinMart và WinMart+ thuộc Tập đoàn Masan - cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, doanh thu quý I tăng 29%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 204 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ. WinCommerce hiện duy trì tốc độ mở mới khoảng 300 - 400 cửa hàng mỗi quý và đặt mục tiêu doanh thu cả năm đạt 45.000 - 47.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, 100% cửa hàng mở mới đều đạt điểm hòa vốn EBITDA ngay trong quý đầu tiên hoạt động.

Chờ bứt tốc

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ khởi sắc, nhưng theo SSI Research, tiêu dùng trong nước mới ở trạng thái phục hồi ổn định, chứ chưa tăng tốc. Cầu tiêu dùng hộ gia đình đang phục hồi, nhưng chưa bứt phá, do bị kìm hãm bởi chi phí sinh hoạt cao hơn và mức cải thiện thu nhập thực còn hạn chế. Chuyên gia từ SSI Research dự báo, đà tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp tiêu dùng sẽ dần chậm lại trong các quý tới, do nền so sánh cao hơn, chi phí đầu vào tăng và tác động tiêu cực từ lạm phát lên sức mua của người tiêu dùng.

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Digiworld cũng tỏ ra thận trọng hơn sau khi doanh nghiệp trải qua một quý tăng trưởng đột biến. Theo ông, đà tăng trưởng mạnh hiện nay có thể hạ nhiệt trong các quý tới khi nhu cầu dần ổn định. Dù vậy, Digiworld vẫn kỳ vọng mảng laptop sẽ duy trì tăng trưởng khoảng 20% trong cả năm 2026.

Digiworld đang duy trì chính sách tồn kho thận trọng, không tích trữ hàng hóa để chờ tăng giá. Với nhu cầu thị trường tích cực, hàng hóa đang được luân chuyển nhanh. Tính đến cuối quý I/2026, giá trị tồn kho của Digiworld giảm còn khoảng 2.700 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.750 tỷ đồng so với quý liền trước.

Trong khi đó, giá trị tồn kho tại nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn như MWG hay FPT Retail đang ở mức cao kỷ lục. Theo lãnh đạo FPT Retail, trong bối cảnh căng thẳng chính trị thế giới, giá laptop thời gian qua tăng 2% mỗi tháng và điện thoại tăng 10 - 20% so với cùng kỳ. Để thích ứng, FPT Retail đã tăng nhập sẵn laptop giá dưới 20 triệu đồng, ra thương hiệu dòng máy tính PC do FPT Shop lắp ráp cũng như đẩy mạnh chương trình trả góp và triển khai dịch vụ thu cũ đổi mới nhằm tối ưu vận hành cũng như mở rộng các dòng sản phẩm mới.

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

(TBTCO) - Cạnh tranh trong khối tổ chức tài chính đang trở nên quyết liệt và "nóng bỏng" hơn khi nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục lên kế hoạch tăng vốn, mở rộng hoạt động và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước vào mùa cao điểm chi trả cổ tức khi hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông. Có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ 11/5 - 15/5, trong đó 46 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 1% đến 50%.
(TBTCO) - UBND tỉnh Điện Biên cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức Lễ động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt mang tính chiến lược của trung tâm du lịch Tây Bắc: từ vùng đất lưu giữ ký ức anh hùng trở thành “không gian trải nghiệm lịch sử sống động”.
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 77,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 41,630 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Viettel Bắc Ninh chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong việc phát triển hạ tầng tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện. Dự án khởi điểm với quy mô lên tới 6.000 tủ đổi pin được triển khai đồng loạt tại tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phủ sóng hạ tầng giao thông xanh tại khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc.
(TBTCO) - Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp do doanh nghiệp lựa chọn, tự chủ, tự quyết định thành lập nhằm bảo đảm các hoạt động giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp được thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
