Đầu tư

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

Hà Phương

14:33 | 12/05/2026
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược làm việc, cống hiến cho đất nước.
Cơ chế tạo động lực

Sáng 12/5, chủ trì cuộc họp để về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Luật Công nghệ cao, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định KHCN là động lực tăng trưởng mới của đất nước, vì vậy cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Nếu khâu thực thi chính sách không quyết liệt và hiệu quả, thì sẽ khó tạo được động lực thu hút doanh nghiệp tham gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, nếu được xây dựng và triển khai hiệu quả, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực xã hội tham gia các dự án công nghệ cao. Đây là những dự án có tính nền tảng, đóng vai trò then chốt trong việc tạo đột phá về năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính hoàn toàn đồng tình với việc cần sớm ban hành Nghị định, đồng thời cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với quy định hiện hành, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Ưu đãi vượt trội đi cùng với hậu kiểm chặt chẽ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao theo hướng mạnh mẽ, phù hợp thực tiễn và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai.

Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất hiện nay đối với lĩnh vực công nghệ cao. Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, sản xuất nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao trong nước.

Đồng thời, cần bổ sung các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà ở cho chuyên gia, cơ chế đặt hàng và ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm công nghệ trong nước. Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng và các ưu đãi tài chính để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển trong lĩnh vực có tính rủi ro cao nhưng mang ý nghĩa chiến lược này.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược là người Việt Nam ở nước ngoài trở về làm việc, cống hiến cho đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội, song song với việc xây dựng tiêu chí, điều kiện và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ nhằm bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng.

Đối với chính sách miễn, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, Phó Thủ tướng đánh giá đây là chủ trương đúng, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nhà máy, phát triển sản phẩm phục vụ xuất khẩu và phát triển đất nước. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết thì cần có cơ chế thu hồi và xử lý nghiêm.

Về thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu, phải đơn giản hóa trình tự, thủ tục để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước./.

