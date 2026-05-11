Kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội: Sẽ bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND Thành phố

Diệu Hoa

10:11 | 11/05/2026
(TBTCO) - Sáng 11/5, kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới, trong đó thông qua 15 nội dung quan trọng, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Xem xét 3 nhóm vấn đề lớn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp hôm nay là một kỳ họp chuyên đề mang theo ý nghĩa của một bước chuyển rất quan trọng trong tư duy phát triển, trong tổ chức thực hiện và trong khát vọng đưa Thủ đô bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, chúng ta đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt của Hà Nội: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới với những định hướng lớn, tầm nhìn lớn và yêu cầu rất cao đối với Thủ đô. Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô số 02 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và trao gửi niềm tin rất lớn của Trung ương đối với Hà Nội. Đồng thời, Quy hoạch Thủ đô đã mở ra một không gian phát triển mới, không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai lâu dài của Thành phố trong nhiều thập niên tới.

Điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là có nghị quyết, có cơ chế hay có quy hoạch, mà là phải tổ chức thực hiện bằng được; phải biến những chủ trương lớn thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể; để mỗi người dân đều cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố trong từng công trình, từng chính sách, từng thay đổi của đời sống đô thị. Vì vậy, việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để đưa Luật Thủ đô và các định hướng lớn của Nghị quyết số 02-NQ/TW vào thực tiễn từ ngày 01/7/2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đó không chỉ là yêu cầu về mặt tiến độ hay kỹ thuật thực hiện luật, mà còn là trách nhiệm chính trị trước Trung ương, trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; là yêu cầu đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy quản trị, trong phân cấp, phân quyền, trong cải cách hành chính, trong chuyển đổi số và trong hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét, quyết định 15 nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.

Trước hết là xem xét, ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo cơ sở triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù trong thời gian tới.

HĐND TP. Hà Nội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhóm nội dung thứ hai là xem xét chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị.

Nhóm nội dung thứ ba là xem xét báo cáo về tiến độ triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép Hà Nội áp dụng.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, khối lượng công việc của kỳ họp lần này rất lớn, nhiều nội dung mới, khó và có tác động lâu dài đến sự phát triển của Thủ đô. Vì vậy, bà Hà đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để các nghị quyết được ban hành bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, sớm đi vào thực tiễn.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, nhân dân Thủ đô đang kỳ vọng vào một chính quyền hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Những quyết sách được thông qua tại kỳ họp lần này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền thành phố.

Khẩn trương thể chế hóa nghị quyết, không để chậm trễ hay khoảng trống pháp lý

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng cho biết, Luật Thủ đô 2026 cùng Quy hoạch Thủ đô và Đề án mô hình phát triển mới đang mở ra cơ hội lớn để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thành phố phải khẩn trương thể chế hóa và triển khai hiệu quả, không để chậm trễ hay khoảng trống pháp lý cản trở phát triển.

Bí thư đánh giá cao sự chủ động của HĐND, UBND và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô cũng như chuẩn bị nội dung kỳ họp. Ông khẳng định kỳ họp HĐND lần này có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một kỳ họp chuyên đề thông thường mà là kỳ họp đầu tiên cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô năm 2026; là kỳ họp mở đầu cho việc chuyển hóa những cơ chế đặc thù do Luật Thủ đô mang lại thành nguồn lực phát triển cụ thể cho Thủ đô.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô; thảo luận thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những vấn đề lớn, những nội dung còn có ý kiến khác nhau,; cần làm rõ tính cần thiết, tính hợp pháp, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, trách nhiệm tổ chức triển khai và hiệu quả sau khi nghị quyết được ban hành.

“Nghị quyết phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; ban hành là phải thực hiện được ngay, không để nghị quyết nằm trên giấy” - ông Trần Đức Thắng nêu.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết ngay sau kỳ họp; các Ban HĐND tăng cường giám sát để bảo đảm nghị quyết đi vào thực tiễn.

“Để triển khai ngay các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, tôi đề nghị UBND Thành phố và các cơ quan, ngay sau kỳ họp, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện từng nghị quyết; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra. Không để tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng chậm triển khai; không để sở, ngành chờ hướng dẫn lẫn nhau; không để xã, phường lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ mới”- ông Thắng nêu rõ.

Về công tác nhân sự, Bí thư nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng người, đúng năng lực nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới./.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội: Cụ thể hóa cơ chế đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

HĐND TP. Hà Nội khóa 16 xem xét 3 nội dung quan trọng

