Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h35 sáng 11/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.059.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.154.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.037.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.131.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.059.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.154.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.059.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.599.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 81.573.129 đồng/lượng (mua vào) và 84.106.456 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.059.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 11/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay chốt tuần ở mức hơn 80 USD/ounce, tăng 7,83% so với tuần trước. Đây là vùng giá cao nhất của bạc kể từ giữa tháng 3 tới nay.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai cũng tăng mạnh lên gần 80,87 USD/ounce, tương ứng mức tăng khoảng 5,8% trong tuần.

Tại thời điểm 9h20 sáng ngày 11/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 80,9525 USD/ounce, 0,81% so với hôm qua.

Về góc độ kỹ thuật, nhóm phân tích của Kitco nhận định, giá bạc giao ngay hiện dao động quanh các vùng kỹ thuật quan trọng. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì, giá bạc có thể hướng lên vùng kháng cự 83 USD/ounce, tiếp đến là mốc 90 USD/ounce và xa hơn là khu vực 95 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán có thể gia tăng nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng 72 USD/ounce. Khi đó, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định quanh 70 USD/ounce và sâu hơn là khu vực 61 USD/ounce.

Trả lời trên Kitco News, ông Sean Lusk - đồng Giám đốc phụ trách phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cho rằng, thị trường kim loại quý có thể khởi sắc hơn khi triển vọng kinh tế toàn cầu và tình hình tại Iran trở nên rõ ràng hơn.

Theo ông Lusk, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ nhìn chung tích cực hơn kỳ vọng và phản ứng ban đầu của thị trường là khá lạc quan. Dù vậy, chuyên gia này cũng cảnh báo, mặt bằng giá năng lượng cao cùng những bất ổn địa chính trị hiện nay có thể khiến Fed khó sớm cắt giảm lãi suất vì lo ngại lạm phát quay trở lại.

Điều này đồng nghĩa thị trường vàng và bạc vẫn có khả năng chịu áp lực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông Sean Lusk cho rằng, điểm tích cực là cả hai kim loại quý đều đang liên tục tìm được lực mua hỗ trợ sau mỗi nhịp điều chỉnh. Đối với bạc, chuyên gia này đánh giá đây vẫn là vùng giá hấp dẫn để mua vào trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn và đầu tư tài sản an toàn còn khá lớn./.