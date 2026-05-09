Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Giá cao su thế giới hôm nay duy trì đà tăng khi giá dầu phục hồi. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, tăng 0,6% (115 nhân dân tệ) lên mức 17.855 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,23% (0,9 Yên) lên mứ 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 neo quanh mức 80,80 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 được giao dịch gần nhất ở mức 221,1 US cent/kg, tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản phục hồi nhờ đà tăng của giá dầu và lo ngại nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt bởi điều kiện thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất chủ chốt.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 chốt phiên tăng 0,9 Yên, tương đương 0,22%, lên 411 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 140 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,79%, lên 17.945 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 giảm mạnh 770 nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,69%, xuống còn 15.660 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su nhận hỗ trợ từ đà phục hồi của giá dầu thế giới, khi giá dầu tăng hơn 1 USD sau phiên giảm sâu trước đó. Giá dầu thường tác động trực tiếp tới thị trường cao su tự nhiên do cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô, cạnh tranh với cao su tự nhiên.

Ngoài ra, triển vọng thiếu hụt nguồn cung cũng góp phần nâng đỡ giá cao su. Cơ quan khí tượng Thái Lan đã cảnh báo mưa bão trong giai đoạn từ ngày 7 - 12/5, đồng thời khuyến cáo nông dân đề phòng thiệt hại mùa vụ và nguy cơ lũ quét.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện vẫn khá ổn định, chưa chịu nhiều tác động từ biến động quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ Trung Quốc, biến động giá dầu và diễn biến địa chính trị toàn cầu./.