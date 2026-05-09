Thị trường

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

07:17 | 09/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (9/5) duy trì đà tăng khi giá dầu phục hồi, nguy cơ gián đoạn nguồn cung do thời tiết cực đoan tại Thái Lan cũng hỗ trợ giá. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mức thu mua.
aa
Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng
Giá cao su thế giới hôm nay duy trì đà tăng khi giá dầu phục hồi. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, tăng 0,6% (115 nhân dân tệ) lên mức 17.855 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,23% (0,9 Yên) lên mứ 400 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 neo quanh mức 80,80 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 được giao dịch gần nhất ở mức 221,1 US cent/kg, tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản phục hồi nhờ đà tăng của giá dầu và lo ngại nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt bởi điều kiện thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất chủ chốt.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 chốt phiên tăng 0,9 Yên, tương đương 0,22%, lên 411 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 140 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,79%, lên 17.945 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 giảm mạnh 770 nhân dân tệ/tấn, tương đương 4,69%, xuống còn 15.660 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su nhận hỗ trợ từ đà phục hồi của giá dầu thế giới, khi giá dầu tăng hơn 1 USD sau phiên giảm sâu trước đó. Giá dầu thường tác động trực tiếp tới thị trường cao su tự nhiên do cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô, cạnh tranh với cao su tự nhiên.

Ngoài ra, triển vọng thiếu hụt nguồn cung cũng góp phần nâng đỡ giá cao su. Cơ quan khí tượng Thái Lan đã cảnh báo mưa bão trong giai đoạn từ ngày 7 - 12/5, đồng thời khuyến cáo nông dân đề phòng thiệt hại mùa vụ và nguy cơ lũ quét.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện vẫn khá ổn định, chưa chịu nhiều tác động từ biến động quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng giá trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc lớn vào nhu cầu từ Trung Quốc, biến động giá dầu và diễn biến địa chính trị toàn cầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 7/5: Giá cao su thế giới ở trạng thái "tăng trong thận trọng"

Ngày 7/5: Giá cao su thế giới ở trạng thái "tăng trong thận trọng"

Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá

Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá

Dành cho bạn

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya

Đọc thêm

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/5) ghi nhận đà tăng không ngừng nghỉ sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng tiền quay lại kim loại quý.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%; nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (8/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều so với đầu tuần.
Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Chứng khoán MBS dự báo áp lực lên tỷ giá quý II/2026, mức biến động quanh 26.350 - 26.700 đồng

Chứng khoán MBS dự báo áp lực lên tỷ giá quý II/2026, mức biến động quanh 26.350 - 26.700 đồng

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 9/5: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/5: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch MBV

Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch MBV

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ