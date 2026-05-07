Thông tư được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ về thời điểm có hiệu lực của Hiệp định CEPA, đồng thời bám sát quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Theo Bộ Công thương, Thông tư số 24/2026/TT-BCT gồm 4 chương, 36 điều và kèm theo 4 phụ lục quy định chi tiết. Các phụ lục bao gồm quy tắc xuất xứ cụ thể theo từng mặt hàng; mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) UAE-VN; mẫu khai báo của nhà xuất khẩu đủ điều kiện và mẫu khai báo của nhà xuất khẩu bất kỳ.

Thông tư quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như nguyên tắc xác định xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE. Các quy định áp dụng đối với cơ quan cấp C/O, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại giữa hai nước.

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE.

Đáng chú ý, hàng hóa được xác định có xuất xứ theo Hiệp định CEPA nếu đáp ứng một trong các điều kiện như: có xuất xứ thuần túy; được gia công, chế biến đầy đủ; hoặc được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ.

Đối với hàng hóa không thuần túy, quy tắc xuất xứ sẽ được xác định dựa trên tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ nhóm (CTH) hoặc đáp ứng tỷ lệ hàm lượng giá trị khu vực (QVC) tối thiểu 35% giá xuất xưởng.

Thông tư cũng quy định cụ thể cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định CEPA. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu giữa Việt Nam và UAE có thể sử dụng một trong các loại chứng từ gồm: C/O mẫu UAE-VN; chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện; hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng trị giá không quá 500 USD.

Mẫu C/O UAE-VN được ban hành kèm theo Thông tư và áp dụng thống nhất cho hoạt động chứng nhận xuất xứ hàng hóa giữa hai nước.

Bộ Công thương cho biết, trình tự cấp, kiểm tra và xác minh xuất xứ hàng hóa, cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến C/O mẫu UAE-VN sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về xuất xứ hàng hóa.

Thông tư số 24/2026/TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2026. Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận các chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định của Thông tư để xem xét áp dụng ưu đãi thuế quan đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký từ ngày 3/2/2026.