Thuế - Hải quan

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Nguyên Phương

13:51 | 07/05/2026
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Thông tư được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ về thời điểm có hiệu lực của Hiệp định CEPA, đồng thời bám sát quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Theo Bộ Công thương, Thông tư số 24/2026/TT-BCT gồm 4 chương, 36 điều và kèm theo 4 phụ lục quy định chi tiết. Các phụ lục bao gồm quy tắc xuất xứ cụ thể theo từng mặt hàng; mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) UAE-VN; mẫu khai báo của nhà xuất khẩu đủ điều kiện và mẫu khai báo của nhà xuất khẩu bất kỳ.

Thông tư quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như nguyên tắc xác định xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE. Các quy định áp dụng đối với cơ quan cấp C/O, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại giữa hai nước.

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE. Ảnh: TL

Đáng chú ý, hàng hóa được xác định có xuất xứ theo Hiệp định CEPA nếu đáp ứng một trong các điều kiện như: có xuất xứ thuần túy; được gia công, chế biến đầy đủ; hoặc được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ.

Đối với hàng hóa không thuần túy, quy tắc xuất xứ sẽ được xác định dựa trên tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ nhóm (CTH) hoặc đáp ứng tỷ lệ hàm lượng giá trị khu vực (QVC) tối thiểu 35% giá xuất xưởng.

Thông tư cũng quy định cụ thể cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định CEPA. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu giữa Việt Nam và UAE có thể sử dụng một trong các loại chứng từ gồm: C/O mẫu UAE-VN; chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện; hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng trị giá không quá 500 USD.

Mẫu C/O UAE-VN được ban hành kèm theo Thông tư và áp dụng thống nhất cho hoạt động chứng nhận xuất xứ hàng hóa giữa hai nước.

Bộ Công thương cho biết, trình tự cấp, kiểm tra và xác minh xuất xứ hàng hóa, cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến C/O mẫu UAE-VN sẽ tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về xuất xứ hàng hóa.

Thông tư số 24/2026/TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2026. Đồng thời, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận các chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định của Thông tư để xem xét áp dụng ưu đãi thuế quan đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký từ ngày 3/2/2026.

Nguyên Phương
quy tắc xuất xứ Thông tư số 24/2026/TT-BCT Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
(TBTCO) - Sau hơn 5 năm triển khai, Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã góp phần quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trước yêu cầu cải cách, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 736,82 tỷ đồng, tăng 17,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ xăng dầu và nguyên liệu phục vụ đóng mới tàu biển xuất khẩu tiếp tục đóng góp tích cực cho mức tăng trưởng này.
Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, lũy kế thu nội địa 4 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh được 846,2 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trên cơ sở đó những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn năm 2026.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, với chỉ tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ cảnh báo của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và yêu cầu siết thực thi từ Chính phủ.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực trên cả nước tăng cường quản lý mặt hàng đất hiếm xuất khẩu, nhấn mạnh kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, siết chặt từ khâu khai báo, hồ sơ đến hậu kiểm, nhằm ngăn chặn gian lận và kiểm soát chặt tài nguyên chiến lược.
