Theo Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ, tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công và theo dõi, đôn đốc giải ngân.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu xây dựng dự án Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; sửa đổi Luật Đấu thầu; rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm khâu trung gian trong triển khai dự án.

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn được giao nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm KPI đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương; công khai kết quả giải ngân hàng tháng; tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm dàn trải, manh mún…

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã ký ban hành Thông báo số 399/TB-BTC yêu cầu các đơn vị thuộc bộ khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ và hoàn thành đúng tiến độ.

Theo phân công của Bộ Tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước được giao chủ trì nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: nghiên cứu hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước; chủ trì rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công.

Cục Quản lý đấu thầu được giao chủ trì sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong lựa chọn nhà thầu và triển khai dự án đầu tư công.

Vụ Phát triển hạ tầng được giao chủ trì xây dựng phương án chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, công khai kết quả giải ngân hằng tháng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số được giao rà soát, lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án đầu tư công nội ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy liên thông dữ liệu phục vụ quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng được giao phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu xây dựng, cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Bộ Tài chính, việc phân công cụ thể tới từng đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026./.