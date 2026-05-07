Tài chính

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công

Vân Hà

11:19 | 07/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều nhiệm vụ đã được phân công cụ thể tới từng đơn vị thuộc bộ.
Theo Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ, tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công và theo dõi, đôn đốc giải ngân.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu xây dựng dự án Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; sửa đổi Luật Đấu thầu; rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm khâu trung gian trong triển khai dự án.

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng về giải ngân đầu tư công. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn được giao nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm KPI đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương; công khai kết quả giải ngân hàng tháng; tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm dàn trải, manh mún…

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã ký ban hành Thông báo số 399/TB-BTC yêu cầu các đơn vị thuộc bộ khẩn trương rà soát, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ và hoàn thành đúng tiến độ.

Theo phân công của Bộ Tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước được giao chủ trì nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: nghiên cứu hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước; chủ trì rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công.

Cục Quản lý đấu thầu được giao chủ trì sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong lựa chọn nhà thầu và triển khai dự án đầu tư công.

Vụ Phát triển hạ tầng được giao chủ trì xây dựng phương án chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, công khai kết quả giải ngân hằng tháng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số được giao rà soát, lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án đầu tư công nội ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy liên thông dữ liệu phục vụ quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng được giao phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu xây dựng, cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Bộ Tài chính, việc phân công cụ thể tới từng đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi, bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026./.

Tại Thông báo số 213/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó có các nội dung đáng chú ý:

Nghiên cứu xây dựng dự án Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; sửa đổi Luật Đấu thầu.

Xây dựng phương án chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương.

Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng tập trung, trọng điểm, giảm ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ trì rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu.

Tổng hợp, đề xuất xử lý đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết; xử lý các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công.

Hoàn thiện cơ chế tài chính cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hướng dẫn phân bổ vốn theo kết quả đầu ra, gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội đã có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. Trong tháng 5 và tháng 6/2026, thành phố phải tiếp tục giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý II và 41.900 tỷ đồng để đảm bảo lộ trình kế hoạch đề ra.
(TBTCO) - Đến ngày 29/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận hơn 1.784 tấn gạo dự trữ quốc gia, để hỗ trợ học sinh, học viên các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ quy định.
(TBTCO) - Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được đặt ở mức cao, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục giữ vai trò là một trong những "đòn bẩy" quan trọng. Tuy nhiên, thực tế triển khai những tháng đầu năm cho thấy, nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế và tổ chức thực hiện, dòng vốn này khó có thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
(TBTCO) - Ngày 6/5/2026, tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm đang trở thành những nhiệm vụ được Kho bạc Nhà nước khu vực XIV tập trung triển khai. Qua đó, công tác thu - chi ngân sách trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2026.
