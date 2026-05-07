Khánh Hòa: Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 736 tỷ đồng sau 4 tháng

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, năm 2026 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 3.133 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 1.515 tỷ đồng. Đồng thời, Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho đơn vị là 3.600 tỷ đồng, riêng địa bàn Khánh Hòa là 1.800 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/4/2026, số thu thuế xuất nhập khẩu của toàn Chi cục Hải quan khu vực XIII đạt 1.663,96 tỷ đồng, bằng 53,11% dự toán được giao và đạt 46,22% chỉ tiêu phấn đấu. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng 48,12%, tương ứng tăng 540,61 tỷ đồng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 736,82 tỷ đồng, bằng 48,63% dự toán được giao và đạt 40,93% chỉ tiêu phấn đấu. So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 17,49%, tương ứng tăng 109,7 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, kết quả thu ngân sách trên địa bàn Khánh Hòa trong 4 tháng đầu năm chịu tác động từ nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực. Trong đó, xăng dầu nhập khẩu tiếp tục là mặt hàng đóng góp lớn cho tăng trưởng nguồn thu.

Cụ thể, số thu từ xăng dầu đạt 227,29 tỷ đồng, chiếm 30,85% tổng số thu ngân sách trên địa bàn Khánh Hòa và tăng 205,99 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhóm nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ đóng mới tàu biển xuất khẩu cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Số thu từ nhóm hàng này đạt 83,15 tỷ đồng, chiếm 11,28% tổng số thu trên địa bàn, tăng 30,09% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 18,81 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng nhập khẩu có số thu giảm đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách chung. Trong đó, than đá nhập khẩu đạt 321,39 tỷ đồng, giảm 26,68% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 109,36 tỷ đồng. Đây hiện vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Khánh Hòa.

Ngoài ra, số thu từ nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 18,52 tỷ đồng, giảm 26,43%; trong khi thu từ nhựa đường nhập khẩu đạt 22,37 tỷ đồng, giảm 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Công chức Hải quan Vân Phong kiểm tra thực tế hàng hóa tại Công ty TNHH nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin. Ảnh: Lạc Nguyên

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XIII cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý nợ đọng thuế và hạn chế phát sinh nợ mới. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã thu hồi được 4 triệu đồng nợ thuế. Tổng số tiền thuế quá hạn còn phải thu hồi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện còn 43,35 tỷ đồng, giảm 4 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2025.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND tỉnh Khánh Hòa; triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách; quyết liệt xử lý và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu giảm nợ đọng thuế và không để phát sinh nợ mới trong năm nay.

Cùng với đó, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử, thực hiện thủ tục hải quan phi giấy tờ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, thời gian tới đơn vị cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra tên hàng, mã số, trị giá và mức thuế đối với các mặt hàng có thuế suất cao hoặc kim ngạch lớn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp khai sai mã số, tên hàng, xuất xứ hoặc khai báo giá thấp hơn cơ sở dữ liệu. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước và các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới./.