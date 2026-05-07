Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 3/12/2025 của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác.

Lạng Sơn phấn đấu đến 2030, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị đạt 99%, ở nông thôn đạt 90%. Ảnh: TL

Kế hoạch được xây dựng theo hướng không chỉ dừng ở tuyên truyền mà đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Theo đó, phong trào bảo vệ môi trường sẽ được triển khai rộng khắp, thường xuyên, liên tục, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là định hướng đưa các hoạt động bảo vệ môi trường trở thành nền nếp trong đời sống xã hội, thay vì chỉ mang tính phong trào ngắn hạn.

Các chỉ tiêu đến năm 2030 được xác lập theo hướng cụ thể, có khả năng đo lường. Toàn tỉnh phấn đấu 100% xã, phường duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” hằng tuần; 100% phường và 90% xã tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Đặc biệt, 100% khu dân cư sẽ đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, qua đó nâng cao tính tự quản và trách nhiệm của người dân.

Trong lĩnh vực xử lý chất thải, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt lên 99% tại đô thị và 90% tại nông thôn. Đồng thời, giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50%, từng bước chuyển sang các phương thức xử lý hiện đại, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, Lạng Sơn hướng tới cải tạo, phục hồi trên 50% bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, xóa bỏ các điểm ô nhiễm do rác thải và đóng cửa các bãi rác tự phát. Đây là bước đi quan trọng nhằm xử lý các tồn tại kéo dài, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý đến người dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận mới coi rác thải là tài nguyên. Qua đó, tăng cường tái sử dụng, tái chế và từng bước hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn.

Song song với thay đổi hành vi, Lạng Sơn cũng tập trung đầu tư hạ tầng và trang thiết bị phục vụ phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý rác thải theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và định kỳ báo cáo kết quả./.