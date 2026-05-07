Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

Nguyễn Vân

11:25 | 07/05/2026
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 3/12/2025 của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác.

Lạng Sơn phấn đấu đến 2030, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị đạt 99%, ở nông thôn đạt 90%. Ảnh: TL

Kế hoạch được xây dựng theo hướng không chỉ dừng ở tuyên truyền mà đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Theo đó, phong trào bảo vệ môi trường sẽ được triển khai rộng khắp, thường xuyên, liên tục, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là định hướng đưa các hoạt động bảo vệ môi trường trở thành nền nếp trong đời sống xã hội, thay vì chỉ mang tính phong trào ngắn hạn.

Các chỉ tiêu đến năm 2030 được xác lập theo hướng cụ thể, có khả năng đo lường. Toàn tỉnh phấn đấu 100% xã, phường duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” hằng tuần; 100% phường và 90% xã tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Đặc biệt, 100% khu dân cư sẽ đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, qua đó nâng cao tính tự quản và trách nhiệm của người dân.

Trong lĩnh vực xử lý chất thải, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt lên 99% tại đô thị và 90% tại nông thôn. Đồng thời, giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50%, từng bước chuyển sang các phương thức xử lý hiện đại, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, Lạng Sơn hướng tới cải tạo, phục hồi trên 50% bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, xóa bỏ các điểm ô nhiễm do rác thải và đóng cửa các bãi rác tự phát. Đây là bước đi quan trọng nhằm xử lý các tồn tại kéo dài, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu huy động sự vào cuộc của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý đến người dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy cách tiếp cận mới coi rác thải là tài nguyên. Qua đó, tăng cường tái sử dụng, tái chế và từng bước hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn.

Song song với thay đổi hành vi, Lạng Sơn cũng tập trung đầu tư hạ tầng và trang thiết bị phục vụ phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý rác thải theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và định kỳ báo cáo kết quả./.

Với cách tiếp cận chuyển từ “phong trào” sang “hành động”, gắn trách nhiệm cộng đồng với hoàn thiện hạ tầng và cơ chế quản lý, kế hoạch của Lạng Sơn được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để hình thành nếp sống xanh, góp phần phát triển bền vững trong những năm tới.
Nguyễn Vân
Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
Gần 40% đất nông nghiệp bị suy thoái

Gần 40% đất nông nghiệp bị suy thoái

(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn

Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn

(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
Hà Nội phê duyệt kế hoạch thoát nước, chống ngập nội thành năm 2026

Hà Nội phê duyệt kế hoạch thoát nước, chống ngập nội thành năm 2026

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026.
Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh "hút vốn" cho điện gió

Đăng cai Hội nghị Năng lượng gió APAC 2026, Việt Nam mở kênh “hút vốn” cho điện gió

(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
