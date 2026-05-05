Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn

Nguyên Phương

14:43 | 05/05/2026
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
Thông tin trên được đưa ra tại lễ phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 5/5.

Năm nay, Tuần lễ mang chủ đề “Cấp nước an toàn - Ứng dụng công nghệ số - Phát triển bền vững”, hướng tới nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, cộng đồng, các tổ chức và chính quyền địa phương trong công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Mục tiêu là cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn. Ảnh: TL

Dù vậy, việc cấp nước sạch ở khu vực nông thôn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng miền. Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt chuẩn cao nhất (89,73%), trong khi khu vực trung du và miền núi phía Bắc thấp nhất, chỉ đạt 46,51%. Đây cũng là vùng có tỷ lệ tiếp cận nước từ hệ thống cấp nước tập trung thấp nhất cả nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, điều kiện vệ sinh vẫn còn hạn chế: chỉ khoảng 69,4% trường học có nhà tiêu đạt chuẩn; 37% chưa đảm bảo đủ nước sạch và xà phòng; khoảng 7,7 triệu học sinh vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với nước an toàn và công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

Hiện nay, nhiều cộng đồng, tổ chức và địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước và thích ứng biến đổi khí hậu. UNICEF Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh.

Tại Tuyên Quang, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,9%, trong khi tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 51,3%. Toàn tỉnh đã có 101/117 xã thực hiện báo cáo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long cho biết, địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời chú trọng bảo vệ nguồn nước và phát triển hạ tầng cấp nước, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thông qua Tuần lễ, ban tổ chức kỳ vọng nâng cao ý thức của cán bộ, học sinh và người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ tài nguyên nước; giữ gìn vệ sinh môi trường và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì sức khỏe và chất lượng cuộc sống./.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý nước tại diễn đàn khu vực châu Á

Mới đây, Việt Nam đã tham dự Hội nghị Hội đồng Nước châu Á lần thứ 24 (AWC 24) tổ chức tại Manila (Philippines), qua đó tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước với các quốc gia trong khu vực. Đây được xem là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các sáng kiến chiến lược cho phát triển bền vững ngành nước trong bối cảnh nhiều thách thức ngày càng gia tăng. Việc tham dự AWC 24 tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác khu vực về tài nguyên nước. Trong thời gian tới, Việt Nam định hướng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thúc đẩy các sáng kiến quản trị nước bền vững, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
nông thôn nước đạt chuẩn Bộ Nông nghiệp và Môi trường

45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu: Áp lực hoàn thành trong 2026

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
(TBTCO) - Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khu vực khi đăng cai Hội nghị Năng lượng gió châu Á - Thái Bình Dương (APAC Wind Energy Summit) 2026, diễn ra từ ngày 9-11/6.
(TBTCO) - Ngày 28/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện trên cả nước tăng cường kiểm soát môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc huy động các tổ máy phát điện trong cao điểm mùa khô.
(TBTCO) - Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang lựa chọn một cách tiếp cận thận trọng nhưng có tính hệ thống: thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026. Chính sách này không chỉ nhằm hạn chế xe máy xăng, mà còn mở ra một thử nghiệm lớn về quản trị đô thị, hướng tới tái cấu trúc giao thông bền vững.
(TBTCO) - UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP giai đoạn 2026 - 2030, đặt trọng tâm bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, với yêu cầu chuyển mạnh từ phong trào sang thực chất trên toàn địa bàn.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được đặt trong bài toán lớn hơn: vừa tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm kiểm soát môi trường hiệu quả. Cách tiếp cận mới, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cùng với số hóa và công cụ kinh tế sẽ tạo bước chuyển thực chất trong quản lý môi trường.
(TBTCO) - Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho các mục tiêu môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng khả năng huy động vẫn còn hạn chế. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh hay ưu đãi môi trường đã được thiết lập, song chưa đủ “độ thấm” để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực thực thi.
(TBTCO) - Với loạt kết quả rõ nét giai đoạn 2021 - 2025, từ nâng tỷ lệ thu gom rác, kiểm soát ô nhiễm đến thay đổi nhận thức cộng đồng, Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn. Kế hoạch năm 2026 là bước tiếp nối, lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
