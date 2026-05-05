Hơn 74% hộ nông thôn cả nước đã được sử dụng nước đạt chuẩn

Thông tin trên được đưa ra tại lễ phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 5/5.

Năm nay, Tuần lễ mang chủ đề “Cấp nước an toàn - Ứng dụng công nghệ số - Phát triển bền vững”, hướng tới nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, cộng đồng, các tổ chức và chính quyền địa phương trong công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Mục tiêu là cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Theo thống kê, đến hết năm 2025, khoảng 74,23% hộ gia đình nông thôn trên cả nước đã được sử dụng nước đạt quy chuẩn. Trong đó, 54,92% tiếp cận nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung và 19,31% từ hệ thống cấp nước hộ gia đình.

Dù vậy, việc cấp nước sạch ở khu vực nông thôn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và sự chênh lệch rõ rệt giữa các vùng miền. Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ hộ sử dụng nước đạt chuẩn cao nhất (89,73%), trong khi khu vực trung du và miền núi phía Bắc thấp nhất, chỉ đạt 46,51%. Đây cũng là vùng có tỷ lệ tiếp cận nước từ hệ thống cấp nước tập trung thấp nhất cả nước.

Trong lĩnh vực giáo dục, điều kiện vệ sinh vẫn còn hạn chế: chỉ khoảng 69,4% trường học có nhà tiêu đạt chuẩn; 37% chưa đảm bảo đủ nước sạch và xà phòng; khoảng 7,7 triệu học sinh vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với nước an toàn và công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

Hiện nay, nhiều cộng đồng, tổ chức và địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước và thích ứng biến đổi khí hậu. UNICEF Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh.

Tại Tuyên Quang, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,9%, trong khi tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 51,3%. Toàn tỉnh đã có 101/117 xã thực hiện báo cáo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long cho biết, địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời chú trọng bảo vệ nguồn nước và phát triển hạ tầng cấp nước, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thông qua Tuần lễ, ban tổ chức kỳ vọng nâng cao ý thức của cán bộ, học sinh và người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ tài nguyên nước; giữ gìn vệ sinh môi trường và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng vì sức khỏe và chất lượng cuộc sống./.