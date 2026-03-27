Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%

Nguyên Phương

14:37 | 27/03/2026
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có thông tin làm rõ việc mặt hàng thanh long của Việt Nam bị Liên minh châu Âu (EU) tăng mức độ kiểm soát khi xuất khẩu vào thị trường này.

Bộ này cho biết, hiện thanh long Việt Nam đang thuộc diện kiểm soát tăng cường theo Phụ lục II của Quy định (EU) 2019/1793, với tần suất kiểm tra 30%, không phải 50% như một số thông tin đã nêu.

Không chỉ thanh long, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam cũng đang nằm trong diện kiểm soát gắt gao như: ớt và đậu bắp (50%), sầu riêng (20%). Trong khi đó, chanh leo hiện chưa bị áp dụng biện pháp này.

Liên quan báo cáo “Kết quả giám sát và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật” của Pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến nay chưa nhận được báo cáo chính thức qua kênh hỏi đáp SPS hoặc do Thương vụ Việt Nam tại Pháp chuyển về. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương, báo cáo này dựa trên kết quả kiểm tra năm 2024.

Theo Bộ NN&MT, ngay sau khi nhận được các thông báo không tuân thủ từ phía EU liên quan vi phạm quy định về mức dư lượng tối đa cho phép, bộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên ngành tổ chức truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và hoàn tất các báo cáo khắc phục gửi cơ quan có thẩm quyền của EU.

Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên ban hành văn bản và tổ chức hội nghị để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là đối với hàng xuất khẩu. Đồng thời, bộ cũng chỉ đạo ban hành nhiều quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp, triển khai các chương trình nuôi thả tác nhân phòng trừ sinh học nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất.

Tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi số cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm từ EU đối với nông sản Việt Nam giảm mạnh từ 64 trường hợp năm 2024 xuống còn 17 trong năm 2025. Đây được xem là kết quả của việc tăng cường kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và cải thiện quy trình sản xuất.

Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%. Ảnh minh họa

Để khắc phục tình trạng vi phạm, cũng như góp phần đàm phán giảm tỷ lệ, tần suất kiểm tra đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động trao đổi với Tổng vụ Y tế và An toàn thực phẩm (DG-SANTE) thuộc Ủy ban châu Âu, tổ chức đợt thanh tra từ ngày 3 đến 20/6/2025 đối với các mặt hàng ớt, thanh long và sầu riêng của Việt Nam.

Kết quả đợt thanh tra được phía EU đánh giá cao, đặc biệt đối với hệ thống cấp phép, kiểm soát lưu thông thuốc bảo vệ thực vật và tính chủ động của khu vực tư nhân. Đoàn thanh tra DG-SANTE cũng thống nhất với kế hoạch hành động khắc phục các điểm chưa phù hợp của Việt Nam, đồng thời ấn định thời điểm gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này vào tháng 5/2026. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để DG-SANTE quyết định tiếp tục áp dụng, tăng cường hoặc giảm bớt tỷ lệ, tần suất kiểm tra đối với các mặt hàng nông sản chủ lực nêu trên của Việt Nam./.

kiểm soát thanh long eu Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(TBTCO) - Dù đối mặt với rủi ro từ giá năng lượng biến động, các quốc gia ASEAN như Singapore, Malaysia và Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ sự hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn và điện tử. Việc tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó trước rủi ro thuế quan sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ thành quả và tiến xa hơn trong tương lai.
(TBTCO) - Dù vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm đáng kể. Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về cạnh tranh, chi phí và cần sự điều hành linh hoạt.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Giá cà phê trong nước hôm nay (27/3) giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định so với ngày hôm trước.
Giá lúa gạo hôm nay (27/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
