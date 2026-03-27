Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có thông tin làm rõ việc mặt hàng thanh long của Việt Nam bị Liên minh châu Âu (EU) tăng mức độ kiểm soát khi xuất khẩu vào thị trường này.

Bộ này cho biết, hiện thanh long Việt Nam đang thuộc diện kiểm soát tăng cường theo Phụ lục II của Quy định (EU) 2019/1793, với tần suất kiểm tra 30%, không phải 50% như một số thông tin đã nêu.

Không chỉ thanh long, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam cũng đang nằm trong diện kiểm soát gắt gao như: ớt và đậu bắp (50%), sầu riêng (20%). Trong khi đó, chanh leo hiện chưa bị áp dụng biện pháp này.

Liên quan báo cáo “Kết quả giám sát và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật” của Pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến nay chưa nhận được báo cáo chính thức qua kênh hỏi đáp SPS hoặc do Thương vụ Việt Nam tại Pháp chuyển về. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương, báo cáo này dựa trên kết quả kiểm tra năm 2024.

Theo Bộ NN&MT, ngay sau khi nhận được các thông báo không tuân thủ từ phía EU liên quan vi phạm quy định về mức dư lượng tối đa cho phép, bộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên ngành tổ chức truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và hoàn tất các báo cáo khắc phục gửi cơ quan có thẩm quyền của EU.

Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên ban hành văn bản và tổ chức hội nghị để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là đối với hàng xuất khẩu. Đồng thời, bộ cũng chỉ đạo ban hành nhiều quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp, triển khai các chương trình nuôi thả tác nhân phòng trừ sinh học nhằm giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất.

Tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi số cảnh báo vi phạm an toàn thực phẩm từ EU đối với nông sản Việt Nam giảm mạnh từ 64 trường hợp năm 2024 xuống còn 17 trong năm 2025. Đây được xem là kết quả của việc tăng cường kiểm soát, truy xuất nguồn gốc và cải thiện quy trình sản xuất.

Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%. Ảnh minh họa

Để khắc phục tình trạng vi phạm, cũng như góp phần đàm phán giảm tỷ lệ, tần suất kiểm tra đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động trao đổi với Tổng vụ Y tế và An toàn thực phẩm (DG-SANTE) thuộc Ủy ban châu Âu, tổ chức đợt thanh tra từ ngày 3 đến 20/6/2025 đối với các mặt hàng ớt, thanh long và sầu riêng của Việt Nam.

Kết quả đợt thanh tra được phía EU đánh giá cao, đặc biệt đối với hệ thống cấp phép, kiểm soát lưu thông thuốc bảo vệ thực vật và tính chủ động của khu vực tư nhân. Đoàn thanh tra DG-SANTE cũng thống nhất với kế hoạch hành động khắc phục các điểm chưa phù hợp của Việt Nam, đồng thời ấn định thời điểm gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này vào tháng 5/2026. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để DG-SANTE quyết định tiếp tục áp dụng, tăng cường hoặc giảm bớt tỷ lệ, tần suất kiểm tra đối với các mặt hàng nông sản chủ lực nêu trên của Việt Nam./.