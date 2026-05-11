Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 11 - 13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sáng 11/5, trước khi bước vào phiên trù bị, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tham gia thảo luận, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Sau đó, các đại biểu tham gia tại các trung tâm thảo luận của Đại hội.

‎Ngày 12/5, Đại hội tiến hành phiên trọng thể, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu tham luận; thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng diễn ra cùng ngày.

Tại phiên bế mạc sáng 13/5, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Đại hội; phát biểu của đại diện lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ về công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam; báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết Đại hội...

Tham dự đại hội có hơn 1.300 đại biểu; trong đó đại biểu chính thức là 1.138 người. Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng nâng cao chất lượng đại diện, bảo đảm tính tiêu biểu, thiết thực và hài hòa giữa các thành phần, giai tầng xã hội.

Đáng chú ý, thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đại hội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tổ chức. Với phương châm giảm thiểu tối đa giấy tờ, Ban Tổ chức triển khai ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Không gian triển lãm “Mặt trận số” được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các “Không gian thực tế ảo”, “Bức tường lịch sử” và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp. Đại hội cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua Hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI; đồng thời ứng dụng AI trong hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông về Đại hội qua các clip ngắn.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sự kiện cũng là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam./.