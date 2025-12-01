(TBTCO) - Sáng 1/12/2025, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã trao 3,5 tỷ đồng do tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ủng hộ người dân chịu thiệt hại bởi thiên tai tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tham dự buổi tiếp nhận ủng hộ, về phía Đoàn công tác của Bộ Tài chính có đồng chí Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Lê Thị Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Về phía Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có đồng chí Ngô Văn Cương - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Cục trưởng Cục Tài chính - Kế hoạch cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Cao Xuân Thạo - Trưởng Ban Công tác xã hội cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã trao số tiền 3,5 tỷ đồng tới đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, đây là khoản tiền quyên góp được ngay sau Lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, diễn ra vào ngày 26/11/2025.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn mong muốn, khoản đóng góp trên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính có thể chia sẻ phần nào những mất mát, thiệt hại của đồng bào vùng lũ, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đồng chí Ngô Văn Cương (bên phải) - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi tiếp nhận ủng hộ. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, với vai trò và trách nhiệm của mình trong việc huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Bộ Tài chính đã tích cực tham mưu và phối hợp với các bộ, ngành để huy động từ các nguồn lực (Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều tiết ngân sách trung ương của một số tỉnh, thành phố), đồng thời nỗ lực phân bổ nguồn lực công bằng và hiệu quả, tập trung vào các khu vực bị thiệt hại nặng nề.

Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất; đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có thể kịp thời điều chỉnh và hỗ trợ phù hợp.

Các đại biểu tại buổi tiếp nhận. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Ngô Văn Cương trân trọng cảm ơn sự chung tay, góp sức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong công tác hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Ngô Văn Cương trao Thư cảm ơn đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Ngô Văn Cương khẳng định, tất cả các khoản quyên góp, ủng hộ của các đơn vị sẽ được giám sát và sử dụng có mục đích, hiệu quả, giúp đồng bào các địa phương bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.