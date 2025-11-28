(TBTCO) - HĐND TP. Hà Nội đã cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung; đồng thời đã bầu ôngVũ Đại Thắng - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 28/11/2025, tại Kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung (vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân). Tiếp đó, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ôngVũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương, sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sự ủng hộ của các đại biểu HĐND TP. Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi mỗi quyết định không chỉ tác động đến người dân Thủ đô mà còn lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Đây là nền tảng vững chắc để TP bước vào giai đoạn mới với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn và cách làm quyết liệt hơn.

Tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đưa ra các định hướng lớn, là trọng tâm điều hành trong thời gian tới: Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2025 và tạo nền tảng tăng tốc từ năm 2026; nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp - ủy quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số; bảo đảm mọi hoạt động của bộ máy hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực - đa trung tâm; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa - con người Hà Nội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và tăng cường ứng phó thách thức mới...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND; thực hiện trách nhiệm nêu gương: dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần “gần dân - trọng dân - lắng nghe dân”, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của người dân làm tâm điểm trong mọi quyết định.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 28/11/2025, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Vũ Đại Thắng. Ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030./.